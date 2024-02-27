تجاوزت 1500 ريال.. حراج على أسعار الفقع في طريف

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" حراج على الفقع في سوق طريف بالحدود الشمالية.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته "العربية" على حسابها عبر منصة "اكس" شخصا يقوم بحراج على كمية من الفقع، حيث وصل السعر إلى 1560 ريال.

أسعار الفقع في طريف:

أسعار الكمأة في مهرجان سكاكا:



وأوضح البائع أن كمية الفقع المعروضة في السوق حاليا متوسطة، وأعلي كمية تم بيعها 10 كيلو بسعر تراوح من 1200 إلى 1300 ريال.وأضاف أن الأسعار في نزول والكميات التي تأتي إلى السوق قليلة مقارنة بالعام الماضي، منوها أن سوق الفقع في طريف بدأ قبل شهر ونصف، ومازال المعروض متوسط بالسوق حتى اللحظة.وقبل أيام شهد مهرجان الكمأة والنباتات العطرية بمدينة سكاكا الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف إقبالاً من قبل محبي هذه النبتة والتجار.ويقام على أرض المهرجان مزاد على كميات كبيرة من الكمأة التي يجلبها هواة الفقع والمختصين في البحث عنه، ويتم المزاد مرتين يومياً طيلة أيام المهرجان.وتتراوح أسعار العبوة الصغيرة من 250 إلى 600 ريال، فيما تراوحت أسعار العبوات الكبيرة من 650 إلى 1300 ريال.يذكر أن المهرجان يضم عدداً من الأركان ومنها معرض للتعريف بالنباتات العطرية وفوائدها، وإنتاج الشتلات والبذور العطرية والبرية، وإقامة ورش تثقيفية وأجنحة للأسر المنتجة.