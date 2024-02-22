الأغرب في العالم.. انعقاد سوق شعبي على سكة القطار

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مشهدا غريبا لإقامة سوق على قضبان السكة الحديدية في مدينة بدولة نيجيريا.



سوق على سكة القطار في نيجيريا:



سوق القطار في بانكوك:



ويعتبر هذا السوق الشعبي هو الأغرب في العالم، والذي يقام عند خط السكك الحديدية بمدينة أوشيدا في نيجيريا.ويظهر مقطع الفيديو المتداول، شكل السوق الشعبي، والذي أقامه السكان على طول شريط السكك الحديدية، حيث يمر سريعا للحظات، فتتوقف عملية البيع والشراء ثم تعود مجددا بعد مروره.كما يظهر مقطع الفيديو السكان وهم يبيعون ويشترون داخل مسارات القطار دون أن يتحركوا وكأنها صارت من لوزام البيع.وفي واقعة مماثلة يقام أيضا سوق القطار في بانكوك، على سكة القطار، وهو سوق شعبي.ويضطر المارة والباعة على حد سواء لإفساح المجال للقطارات كي تمر وسط السوق.وتعتبر ساموت سونغرام هي أصغر مقاطعة في تايلاند ومع ذلك هي الثالثة من حيث الكثافة السكانية مما يعرضها لازدحامات شديدة وسوق مايكلونغ خير مثال.ويقام السوق على المساحة المتراوحة بين 5 إلى 10 أقدام على جانبي سكة القطار والتي يبلغ عرضها ثلاثة أقدام.ويعرض الباعة بضائعهم المختلفة على الجانبين والتي تتنوع من الفواكه والخضار إلى اللحوم والأسماك والبهارات والأعشاب والزهور وحتى الملابس.وعلى الباعة والزبائن التوقف لمدة ستة مرات في اليوم الواحد للسماح للقطار بالمرور بسلام ضمن السوق دون أي ضرر له أو للناس أو البضائع المرصوفة على جانبي السكة.