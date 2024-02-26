مشهد مذهل يوثق لحظة الإمساك بحصان خرج عن السيطرة في سباق

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سيطرة "فارس" على حصان خرج عن السيطرة قبل بدء السباق.



السيطرة على حصان:



خروف يصرع حصانا:

ويظهر مقطع الفيديو المتداول حصانا يخرج عن السيطرة ويفر بعيدا، حيث قام فارس يمتطي حصانه باللحاق به والسيطرة عليه من خلال الإمساك بلجامه.وأظهرت لقطات الفيديو سيطرة الفارس على الحصان وإيقافه، والعودة به إلى مكانه قبل بدأ السباق دون حدوث إصابات.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا وغير متوقع لصراع بين خروف وحصان داخل ساحة حظيرة واسعة.ويظهر مقطع الفيديو انقضاضا مفاجئا من الخروف على حصان يسير في الساحة، حيث تمكن منه وأطاحه أرضا بقرونه، من خلال ضربة قوية.العجيب أن الخروف قد عاود مهاجمة الحصان مرة ثانية بعد نهوضه من سقوطه الأول ليسرع بعيدا تاركا مكان الهجوم.



