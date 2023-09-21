بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات جنوب غرب المدينة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية على أحياء جنوب غرب المدينة.

ووثق المقطع هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد وتدفق الشلالات غرب اليتمه جنوب غرب المدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة. اضافة اعلان





توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



فيديو من أمطار خلص غرب #اليتمه جنوب غرب #المدينة_المنورة

الخميس ٦ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

رصد : محمد الصاعدي

عبر : @ahamd123457 pic.twitter.com/64VTRNSxoh — FAHAD (@FAHAD_1322) September 21, 2023

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزءالأوسط ومع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.