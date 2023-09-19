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صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد بأحجام كبيرة على محافظة بارق

حبات ثلج -- ثلوج
أمطار غزيرة وبرد
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية على محافظة بارق بمنطقة عسير.

أمطار غزيرة وبرداضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد بأحجام كبيرة على أحياء محافظة بارق، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

نشاط للرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط و الجنوبي وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي و متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ويصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.



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