الأمطار تغمر طريق مزدلفة عصر اليوم

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وثق مقطع فيديو تساقط كميات كبيرة من الأمطار على مزدلفة اليوم الأحد.





مياه كثيفة

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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في الصمان، و43 في مكة والمدينة والأحساء وبريدة وحفر الباطن والدهناء.

وأضاف أنه سجل اليوم 42 درجة في الرياض والدمام والتنهات والمجمعة ورفحاء ووادي الدواسر، و40 في حائل وسكاكا.





* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 19، والباحة والقريات وطريف 20، والطائف 23 درجة مئوية.





طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.





3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس

كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.





ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.













https://x.com/HashKSA/status/1703441283203715561?s=20

وخلال الفيديو، تنهمر الأمطار الغزيرة لتغمر الطريق بشكل شبه كامل.في وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.