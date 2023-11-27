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حيلة لا تصدق.. كوبرا في وضع الهجوم يختبأ من شبان في رحلة برية

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طعام
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أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الشبان يعثرون على ثعبان كوبرا يختبئ بطريقة ماكرة في التراب أثناء تناولهم الطعام في رحلة برية.اضافة اعلان

ظهور الكوبرا في رحلات البر:


ويظهر الفيديو المتداول الطعام الذي كان الشباب يتناولونه خلال كشتتهم في الصحراء وبجوارهم ثعبان ضخم.

وقد اختبأ الثعبان بجوار شجرة ويأخذ نفس لون الأرض وفي وضع الاستعداد للهجوم على من يقترب منه، حيث لا يمكن أن تراه بسهولة بسبب تلونه غير المتوقع.

ثعبان في حائل:



وفي وقت سابق، أظهر أيضا مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عثور مواطن على ثعبان ضخم بعد جريان السيول إثر هطول الأمطار الغزيرة على حائل.

ويظهر الفيديو المتداول، الثعبان يتحرك وسط الشقوق في الصخور على طول الطريق.

وأوضح ملتقط الفيديو أن الثعبان خرج بسبب الأمطار والسيول، وأنه لا يدري إذا كان ساما أم غير سام، بحسب قوله.

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