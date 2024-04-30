شاهد.. أمطار غزيرة على رفحاء والقصيم

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هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وعدد من المراكز التابعة لها، جعلها الله أمطار رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.



حالة مطرية على رفحاء



أمطار على القصيم



وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، متابعة ما شهدته محافظة رفحاء ومراكزها اليوم من أمطار خير وبركة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، موجهًا الجهات المعنية "أمانة المنطقة - ومديرية الدفاع المدني - والنقل، بتكثيف الجهود، حرصًا على سلامة الجميع بإذن الله , سائلًا الله أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة وأن يعم نفعها البلاد والعباد.كذلك هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، وعدداً من المحافظات، وأجزاءً متفرقة من مراكز المنطقة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.