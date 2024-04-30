الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. أمطار غزيرة على رفحاء والقصيم

أمطار رفحاء
أمطار رفحاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وعدد من المراكز التابعة لها، جعلها الله أمطار رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.اضافة اعلان

حالة مطرية على رفحاء

وأوضح  صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، متابعة ما شهدته محافظة رفحاء ومراكزها اليوم من أمطار خير وبركة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، موجهًا الجهات المعنية "أمانة المنطقة - ومديرية الدفاع المدني - والنقل، بتكثيف الجهود، حرصًا على سلامة الجميع بإذن الله , سائلًا الله أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

أمطار على القصيم

كذلك هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، وعدداً من المحافظات، وأجزاءً متفرقة من مراكز المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.  

اقرأ أيضا

شاهد.. سيول عارمة تجرف السيارات في العيص

هدية غير متوقعة لسائق الشيول منقذ الشبان من سيل وادي الجعبة

شاهد.. بردية كثيفة غرب القصيم

لحظة مفاجئة.. فيديو متداول لانفجار قدر في وجه رجل داخل مطبخ

شاهد.. تدفق شلالات المياه شمال الزلفي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

البرد 12:31 ص الثلاثاء، 30 أبريل 2024

شاهد.. تساقط كثيف للبرد على حي العزيزية في المدينة المنورة

Capture 10:29 م الإثنين، 29 أبريل 2024

شاهد.. السيول تغرق أحد الأنفاق بالمدينة المنورة

ا 6:01 م الإثنين، 29 أبريل 2024

هدية غير متوقعة لسائق الشيول منقذ الشبان من سيل وادي الجعبة

بردية الحوية 6:25 م الخميس، 25 أبريل 2024

شاهد.. لحظة تساقط البرد بغزارة شمال الطائف