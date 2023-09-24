منها الفرامل وضبط الأجهزة.. 9 نصائح للحفاظ على سيارتك بحالة جيدة

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الحفاظ على السيارة والعناية بها جزء أساسي من حياة أصحابها، وإهمال الصيانة ومعالجة المشكلات التي تطرأ عليها يصيب السيارة بالأعطال ويعرضها للحوادث. اضافة اعلان





أفضل 9 نصائح للعناية بالسيارة



1. قم بتنظيف سيارتك بانتظام



2. لا تهمل الصيانة الروتينية



3. إعادة ضبط أجهزة السيارة



4. افحص فرامل سيارتك بشكل دوري



5. تحقق من مستويات السوائل بشكل مستمر



6. انتبه دائماً لمداس إطار سيارتك



7. حافظ على مستوى نفخ إطارات سيارتك المناسب



8. لا تتجاهل التسريبات أو الأصوات أو الروائح



9. لا تتجاهل التنبيهات



الخلاصة



سواء كانت سيارتك جديدة أو قديمة يمكنك الحفاظ عليها في حالة استثنائية من خلال إعطائها الرعاية التي تستحقها. فيما يلي بعض النصائح للعناية بالسيارة:قم بجدولة عمليات الغسيل والتنظيف الروتينية لسيارتك مرة كل ستة أشهر للحفاظ على الطلاء بتألقه ومنع التآكل الناتج عن ملح الطريق على الهيكل السفلي لسيارتك إذا كنت تعيش في مناخ بارد، ويمكنك القيام بذلك بنفسك لتوفير المال؛ وفي كلتا الحالتين أنت تريد الحفاظ على مظهر سيارتك في أفضل حالاتها حتى لا يؤثر ذلك على قيمتها عندما يحين وقت البيع.لدى جميع السيارات جدول صيانة روتينية مقترح بناءً على عدد المسافة التي قطعتها، والذي يمكنك العثور عليه في الدليل أو طلبه من الوكالة.تتطلب معظم السيارات صيانة روتينية كل 5000 ميل أو كل ستة أشهر، لكن بعضها يتيح لك الاستمرار لفترة أطول.يقوم الميكانيكي بتغيير الزيت وإجراء فحوصات متعددة للتأكد من أن السيارة تعمل بشكل صحيح وأنه لا يلزم استبدال أي قطع قد تكون بالية مثل مرشحات الهواء أو ماسحات الزجاج الأمامي.كما سيقوم الميكانيكي أيضًا بفحص مستويات السوائل في سيارتك وتنبيهك إذا كانت هناك أي مشكلات تتطلب نظرة أخرى.لتوفير المال يمكنك تعلم كيفية إجراء بعض أعمال الصيانة الأساسية لسيارتك بما في ذلك تغيير الزيت بنفسك.عندما يحين وقت إعادة ضبط أجهزة سيارتك ستحتاج على الأرجح إلى استبدال الأجزاء القديمة بأجزاء جديدة، مثل شمعات الإشعال ومرشحات الزيت ومرشحات الوقود وصمامات PCV والأحزمة والخراطيم.يعتمد طول عمر هذه العناصر على نوع سيارتك وطرازها. فكر في مطالبة قسم خدمة الزبائن بتقدير تكلفة إعادة الضبط قبل إجراء العملية حتى تكون مستعداً.على الرغم من عدم وجود معيار محدد لعدد المرات التي يجب أن تقوم فيها بفحص الفرامل فوفقاً لموقع بانكريت يوصي Cars.com بالقيام بذلك في كل مرة يتم فيها تبديل إطارات السيارة أو كل ستة أشهر.وبالطبع في حالة ملاحظتك لأي تغيير في أداء الفرامل أثناء القيادة فمن المستحسن أن تقوم بفحصها في أسرع وقت ممكن.حدد يوماً من كل شهر للتحقق من مستويات السوائل لديك وقم بتدوينه، لن يستغرق هذا الأمر سوى بضع دقائق من وقتك، ويمكنك إنشاء قائمة مرجعية مفيدة حتى تعرف ما يجب عليك فعله عندما يحين الوقت.تأكد من تضمين زيت المحرك وسائل التبريد وسائل التوجيه المعزز وسائل غسيل الزجاج الأمامي، كما يجب عليك أيضاً فحص سائل الفرامل وسائل ناقل الحركة مرتين سنوياً على الأقل، ويفضل أن يكون ذلك كل ستة أشهر.يمكنك الانتظار حتى يحين وقت تغيير الزيت لفحص مستويات السوائل لديك، لكن قد يشير انخفاض مستويات السوائل إلى وجود مشكلات كبيرة في سيارتك.بالإضافة إلى أنه من المحتمل أنك ستنفق المزيد من المال لاحقاً على الإصلاحات إذا أهملت المشكلات وتأخرت في اكتشافها.يعرضك انخفاض مداس إطارات سيارتك لخطر فقدان السيطرة على السيارة، خاصة عند القيادة تحت المطر أو الصقيع أو الثلج.ولكن هناك طريقتان سهلتان وغير مكلفتان لمراقبة مداس إطار سيارتك، حيث يمكنك شراء مقياس عمق المداس أو استخدام عملة معدنية واحدة.إذا اخترت الخيار الأخير قم بإدخال العملة بشكل رأسي في المداس بحيث يكون وجه العملة متجهاً إلى الخارج، إذا كان النقش مرئياً بالكامل فمن المحتمل أنك تحتاج إلى إطارات جديدة، ولكن بالطبع يجب عليك أخذ السيارة إلى فني الإطارات للتأكد.يساعد النفخ المناسب للإطارات في سلامة السيارة والكفاءة المثلى في استهلاك الوقود.إذا كان لديك سيارة جديدة فمن المرجح أن تحصل على تنبيه على لوحة القيادة عندما يكون ضغط الإطارات منخفضاً..ولكن إذا لم تكن هذه الميزة متوفرة في سيارتك قم بشراء مقياس ضغط الإطارات لمراقبة مستويات الهواء في إطارات سيارتك.ارجع إلى الملصق الموجود داخل عمود باب السائق للتأكد من مستويات النفخ المناسبة لإطارات سيارتك، إذا كان الضغط منخفضاً قم بنفخ الإطارات إلى المستوى الصحيح.هل هناك سائل على الأرض متسرب من سيارتك؟ هل تصدر أصواتاً غريبة عندما ترفعها أو تتسارع إلى سرعة معينة أو تنعطف عند زاوية أو ترجع للخلف أو تتوقف عند إشارة المرور؟ هل هناك روائح غريبة تنبعث من سيارتك ولا تعرف سببها؟وينبغي عليك ألا تجاهل هذه العلامات لأنها تشير إلى أن سيارتك قد تحتاج إلى إصلاحات، فإذا تجاهلتها ولم تتحقق من أمرها قد تنفق الكثير على الإصلاحات لاحقاً.سواء كان ذلك هو ضوء فحص المحرك المخيف الذي ينبثق أو أي رمز آخر لم تره من قبل، فلا تتجاهله، بل عليك أخذ سيارتك لفحصها لأنها تحاول إيصال رسالة تفيد بأن شيئاً ما ليس على ما يرام.حتى لو لم يكن الأمر بهذه الأهمية فمن الأفضل أن تكون آمناً بدلاً من أن تكون آسفاً.بحسب نوع سيارتك وطرازها يمكن أن تؤثر تكلفة صيانتها بشكل طفيف على محفظتك، ولكن مع ذلك فإن كونك استباقياً وقيامك بإجراء الصيانة الوقائية يمكن أن يوفر لك ثروة ويطيل عمر سيارتك.