5 مؤشرات تدل على تلف بخاخات الوقود في المركبات

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يؤكد خبراء السارات، أن معظم المركبات الحديثة تعتمد على أنظمة الحقن الإلكتروني للوقود، والتي تعتمد على بخاخات دقيقة تعمل على ضخ الوقود إلى داخل الأسطوانات بالمحرك لإتمام عملية الاحتراق الداخلي للمحرك.

وفي حالة وجود مشكلة في هذه البخاخات تظهر العديد من المشاكل الشائعة قد تصل لتوقف المحرك تماما.





أشهر علامات تلف بخاخات الوقود

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1- إضاءة إشارة فحص المحرك

2- اهتزاز محرك المركبة

3- رائحة وقود كريهة

4- ضعف أداء المحرك

5- استهلاك الوقود ولون العادم

يشير هذا التحذير بلوحة العدادات إلى العديد من الأعطال المختلفة التي تصيب محرك السيارة ومن أبرز هذه الأعطال هي وجود مشكلة في بخاخات الوقود، والتي تؤثر على قراءات وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك.وتتسبب بخاخات الوقود في اهتزاز محرك السيارة عند تعرضها للتلف بسبب عدم ضخ الكمية المطلوبة بداخل محرك السيارة مما يؤدي إلى ضعف عملية الاحتراق واهتزاز محرك السيارة، وفي بعض الحالات قد تظهر نفس المشكلة بسبب حقن كميات زائدة من الوقود بداخل المحرك.في حالة وجود كسر أو تصدع بحاقن الوقود، فإنه سوف يتبدأ بتسريب الوقود داخل أو خارج محرك السيارة، وعند تسرب الوقود خارج المحرك سوف تظهر رائحة الوقود بقوة من مقدمة السيارة.وعند تسرب الوقود بداخل المحرك سوف تبدأ بملاحظة ظهور رائحة كريهة من عادم السيارة، وعند التأكد من وجود تسريب بالوقود بخارج محرك السيارة يجب التوقف عن تشغيل المحرك نظراً لخطورة اشتعال الوقود.عند وجود مشكلة في نظام حقن الوقود بالسيارة سوف تبدأ بملاحظة انخفاض في عزم وقوة السيارة بسبب اختلال كفاءة احتراق الوقود بداخل محرك السيارة، مما يؤدي إلى ضعف أداء السيارة.تتسب البخاخات التالفة بزيادة استهلاك الوقود، والتي قد تكون بسبب وجود تسريب في إحدى البخاخات أو بسبب تلف إحداها.بينما يشير الدخان الأسود من عادم السيارة إلى وجود مشكلة في حرق الوقود بداخل المحرك السيارة، حيث يدل اللون الأسود على وجود وقود غير محترق بالطريقة الصحيحة بداخل محرك السيارة.