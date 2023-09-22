الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أن تكون واضحة الرؤية وصيانة أجهزة الإطفاء..

أبرز اشتراطات تصميم مواقف السيارات في أحدث إصداراته

Screenshot_٢٠٢٣٠٩٢٢-٠٠٢٧٢٠
سيارة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة اشتراطات عند تصميم مواقف السيارات، وذلك في إطار التحديث الأخير لدليل تصميم مواقف السيارات.اضافة اعلان

أنواع المواقف:


وتناول الدليل الذي أقره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نطاق تطبيقه الذي يشمل ثلاثة مواقف:

١- المواقف السطحية.
٢- المواقف المتعددة الأدوار.
٣- المواقف بارتدادات المباني والطرق.

ويستثنى من ذلك مواقف ومحطات النقل الجماعي ومواقف تخزين الحافلات والشاحنات، وتصميم مشاريع الطرق وشبكات النقل.

حركة السيارات


واشترط الدليل عند تصميم حركة السيارات داخل المواقف عدة معايير يجب أخذها في الاعتبار، ومنها ما يلي:

١- أن تكون دورة حركة المرور قصيرة وآمنة.
٢- أن تكون كل المواقف واضحة الرؤية.
٣- أن تكون دورة حركة المرور داخل ساحة المواقف سهلة، بحيث لا تربك السائق.
٤- العمل على إلغاء نقاط التصادم لحركة السيارات داخل ساحة المواقف.
٥- الحد من التعارض بين السيارات والمشاة مع ضرورة أن يكون موقع مبنى المواقف بعيدا عن تقاطعات الطرق الرئيسية، وبعيدا عن أماكن الزحام بشبكة الطرق.
٦- مراعاة اختيار مواقع مداخل ومخارج ساحات المواقف السطحية، بحيث لا تتعارض مع حركة المرور على الطريق الخارجي.
٧- أن تكون المداخل والمخارج وساحات المواقف بعيدة عن طرق الخدمة في الطرق الرئيسية.

السلامة والصيانة


على صعيد السلامة، يتعين تزويد كل مدخل ومخرج بعلامة مضيئة توضح المدخل أو المخرج كتابة، بالإضافة إلى تزويد كل مدخل بلوحة تحدد الارتفاع المسموح به للدخول.

كما يجب أن توضع هذه اللوحة بحيث يسمح لها بالحركة عند ملامستها سطح السيارة التي تتجاوز الارتفاع المسموح به، وتخطيط الرصيف المؤدي للمدخل أو المخرج بلون واضح، لتأمين سلامة عبور المشاة.

كما يشترط في مواقف السيارات إجراء أعمال الصيانة الدورية، بما في ذلك صيانة أجهزة إطفاء الحريق الآلي بالمواقف دوريا، وتنظيف المواقف من الأتربة والنفايات بصفة دورية، ودهان الخطوط الموجودة بالمواقف دوريا.




اقرأ أيضا

سوق البطاريات
2:56 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا تتجاوز 20 %

سيارة شيفروليه 11 44
3:01 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

استدعاء 124 مركبة شيفروليه وكاديلاك وGMC بسبب خلل خطير

بخاخات السيارات
1:13 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

5 مؤشرات تدل على تلف بخاخات الوقود في المركبات

بي ام دبليو
11:53 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"بي ام دبليو" تطرح سيارة كهربائية بقوة 1300 حصان

اقرأ أيضا

بهذه الدولة.. طلاب يصنعون أسرع سيارة كهربائية في العالم

187 مليار دولار مبيعات 8 ماركات سيارات فارهه في 6 أشهر

كيف تستبدل الزجاج الأمامي لسيارتك بنفسك؟ اتبع الخطوات

مفاجأة "فورد" بمناسبة اليوم الوطني.. الدفعة الأولى والمصاريف الإدارية 0%

لضمان سلامتك.. 6 نصائح لاستخدام الفتيس الأوتوماتيكي بشكل صحيح

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

بخاخات السيارات 1:13 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

5 مؤشرات تدل على تلف بخاخات الوقود في المركبات

الفتيس الأتوماتيكي 7:01 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

لضمان سلامتك.. 6 نصائح لاستخدام الفتيس الأوتوماتيكي بشكل صحيح

تسلا 10:48 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

طفرة تكنولوجية.. "تسلا" على وشك اختراق جديد يقلب سوق السيارات

ترموستات السيارة 2:12 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

4 مؤشرات لتلف ترموستات الحرارة في السيارة.. تعرف على أهم وظائفها

اقرأ أيضا

سيارة بي واي دي الكهربائية
1:10 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

دون الحاجة لإعادة الشحن.. سيارات كهربائية تسير 1500 كلم قريباً

تسلا
10:48 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

طفرة تكنولوجية.. "تسلا" على وشك اختراق جديد يقلب سوق السيارات

ترموستات السيارة
2:12 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

4 مؤشرات لتلف ترموستات الحرارة في السيارة.. تعرف على أهم وظائفها

مرسيدس بنز
11:58 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

التجارة تستدعي 145 سيارة مرسيدس بسبب هذا الخلل الخطير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:54 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مشروع سكني بجدة وصرف معاش التقاعد المبكر

مواقيت الصلاة
12:17 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

الداخلية
12:06 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

ألوانه وأنواعه و١٣ محظورا لاستخدامه .. معلومات مهمة عن "العلَم الوطني"

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق
11:29 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

الاحوال المدنية
9:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

Capto_Capture 2023-09-21_09-46-22_PM
9:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)