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4 شركات تستدعي 8 آلاف سيارة في هذا البلد بسبب عيوب خطيرة

استدعاء 8 آلاف سيارة
استدعاء 8000 سيارة
أ أ
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أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن شركة كيا ومجموعة فولكس فاجن كوريا وشركتي صناعة سيارات أخريين ستستدعي ما يقرب من 8 آلاف سيارة بسبب مكونات معيبة.اضافة اعلان

استدعاء 8 آلاف سيارة

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشركات الأربع، بما في ذلك سيتلانتيس كوريا وإفيون، ستستدعي طواعية ما مجموعه سبعة آلاف و913 وحدة من خمسة نماذج مختلفة، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

المشكلات تشمل حريقًا محتملاً

وجاء في البيان أن المشكلات التي أدت إلى الاستدعاء تشمل حريقاً محتملاً في نظام البطارية في سيارة كيا سول إي في، ونظام حزام أمان معيب في سيارة جيب غراند شيروكي الرياضية متعددة الاستخدامات من ستيلانتيس، ونظام موصل إمداد وقود معيب في حافلة إفيون الكهربائية.
يُذكر أن ستيلانتيس هي مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين شركة صناعة السيارات الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة صناعة السيارات الفرنسية بي إس إيه، وتبيع طرازات من علامات جيب وبيجو ودي إس في كوريا الجنوبية.

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