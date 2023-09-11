تويوتا كامري تتصدر.. تعرف على السيارات الأقل أعطالاً في الأسواق

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يعتمد اختيار سيارة جديدة على الكثير من المعطيات الفنية والتقنية إلى جانب التفضيلات الشخصية، فبالإضافة إلى الشكل والأداء يرغب الكثيرون بامتلاك سيارة مريحة أقل عرضة للأعطال من غيرها. اضافة اعلان





أقل السيارات أعطالاً في الأسواق



وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة "جيه.دي باور" بحثت خلالها عن السيارات الأكثر إرضاءً لمستخدميها في عام 2017، تم التعرف على أقل السيارات المعرضة لحدوث الأعطال الفنية من نظيراتها.وتمت الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخضع لها 35.186 شخصاً من مالكي السيارات التي تم إطلاقها بين عامي 2014 و2017.حيث تم إحصاء عدد المشاكل والأعطال التي تعرضت لها السيارات في آخر 12 شهر حتى تاريخ البحث.قائمة السيارات الأقل أعطالاًوتوصل البحث إلى العديد من العلامات التجارية التي استطاعت أن تتصدر قائمة السيارات الأقل أعطالاً، إلا أن السيارة التي حازت على المركز الأول بجدارة هي تويوتا كامري.ووفقاً لإجابات المشاركين من أصحاب لكزس وبورش فقد واجهوا مشكلات أقل بلغت ما يعادل 110 مشكلة في كل 100 سيارة.وجاءت في المركز الثاني سيارة تويوتا التي واجه أصحابها 123 مشكلة في كل 100 سيارة.أما المركز الثالث فكان من نصيب بويك الأمريكية بـ 126 مشكلة لكل 100 سيارة.هذا وقد حلت العلامة التجارية فيات كرايسلر المركز الأخير بمعدل 298 مشكلة واجهها عملاؤها في كل 100 سيارة.من الجدير بالذكر أن متوسط مشكلات السيارات باختلاف فئاتها وأنواعها بلغ في العام 2018 نحو 156 مشكلة لكل 100 سيارة، أي أكثر بـ 4 مرات عن نتائج الدراسة التي أجريت خلال العام 2017.