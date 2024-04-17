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مفاجأة.. شيلبي تكشف عن نسخة معدلة من سيارة فورد موستانج

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سيارة فورد موستانج
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في مفاجأة لعملائها، كشفت شركة شيلبي للسيارات عن أحدث جيل من فورد موستانج.

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نسخة معدلة من سيارة فورد موستانج

 وحسب "سعودي شفت"، ، فقد تكون هذه موستانج Super Snake الجديدة.


وعلى مدى عقود، كان عدد قليل من سيارات موستانج التي عملت عليها شيلبي بمستوى تميز وإبداع سوبر سنيك.

مقبض ناقل الحركة المميز

وتبدو السيارة في الصور التشويقية أكثر دراماتيكية من موستانج القياسية وتتميز بالعديد من الأجزاء الخارجية المخصصة.


وكشفت الشركة عن صورة داخلية واحدة تظهر مقبض ناقل الحركة المميز، تعلن الصورة الخارجية عن تاريخ تدشين السيارة في 18 من إبريل.

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