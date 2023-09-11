"لوتس" تعلن عن سيارة كهربائية بقوة تصل إلى 905 أحصنة (صور)

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كشفت صانعة السيارات البريطانية "لوتس" عن سيارة كهربائية جديدة ذات أربعة أبواب باسم "إيميا" Emeya والتي تعد بتقديم قوة 905 أحصنة في النسخة الأعلى منها. اضافة اعلان







لوتس تتحدى تسلا وبورش



وقدمت السيارة - التي تتميز بأحدث التقنيات - في حدث بمدينة نيويورك، وتعد تحديًا لسيارات مثل "تسلا موديل إس" و"بورش تايكان تربو".905 أحصنةويعمل الإصدار الأساسي من السيارة بقوة 603 أحصنة، أما الطراز الأعلى فتصل قوته إلى 905 أحصنة، ويمكن للسيارة الانطلاق من الصفر إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط.لوتس تظهر كموديل عام 2024وستكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل في الربع الرابع من العام الحالي، على أن يبدأ إنتاجها في 2024، ومن المقرر أن تصل السيارة الجديدة للولايات المتحدة في العام المقبل كموديل عام 2025.