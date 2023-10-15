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صحيفة تواصل الالكترونية

11 نصيحة مهمة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء

العناية بالسيارة في فصل الشتاء
استخدام زيت محرك أخف ومناسب لظروف الطقس البارد
أ أ
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الحفاظ على السيارة مهم مثل الحفاظ على صحة الإنسان، فإذا أهمل الإنسان صحته قد يصاب بالأمراض والأوبئة، وإذا أهمل العناية بسيارته قد تتعرض للأعطال والحوادث.اضافة اعلان
ونقدم لك بعض النصائح المهمة للعناية بسيارتك مع دخول فصل الشتاء، وفقًا لموقع "عالم السيارات".

1-إحماء المحرك
حذر الخبراء من اعتياد البعض إحماء المحرك أثناء الوقوف في أيام الشتاء الباردة، وذلك لتآكل أجزاء المحرك؛ لأن المحرك لا يتم إحمائه بسرعة في الوقوف كما هو الحال أثناء القيادة، فضلا عن استهلاك الوقود والمزيد من الانبعاثات الضارة.

2- تحقق من أضواء سيارتك

تغرب الشمس في وقت مبكر من النهار في فصل الشتاء، لذلك ستحتاج إلى التأكد من أن أضواء سيارتك تعمل بالمستوى الأمثل.

3- صيانة بطارية سيارتك

قبل القيام برحلة طويلة، قم بفحص البطارية للتأكد من أنها في حالة صالحة للعمل.

4- قم بإفراغ وتعبئة زيت المحرك

يُقترح أن تفكر في استخدام زيت محرك أخف ومناسب لظروف الطقس البارد.
أشار بيرنهارد تشينشر، من المركز التقني بنادي السيارات الألماني ADAC، إلى أن انخفاض درجات الحرارة يتسبب في زيادة لزوجة زيت المحرك، وهو ما يتطلب مدة زمنية أطول بعض الشيء حتى يتم تزليق جميع الأجزاء في المحرك بعد تشغيله.
وينصح الخبير التقني بعدم الوصول إلى قيم مرتفعة من عزم الدوران خلال الكيلومترات الأولى من السير، بالإضافة إلى هذا ينبغي مراعاة درجة اللزوجة للزيت خلال فصل الشتاء.

5- التحقق من حالة ماسحات الزجاج الأمامي

تلعب مساحات الزجاج الأمامي دورًا مهمًا في الظروف الباردة، ولا تتمتع بعمر افتراضي طويل.

6- افحص الزجاج الأمامي بحثًا عن أي تشققات

يعد الزجاج الأمامي للسيارة جزءًا لا يتجزأ من السيارة، قم بإجراء فحص شامل لتحديد الشقوق أو تسرب المياه، أثناء الطقس البارد.

7- اختبار مزيل الصقيع والتحكم في المناخ

يحافظ مزيل الصقيع على نوافذ سيارتك من الجليد أو الضباب، ويعمل نظام التحكم في المناخ على إبقائك دافئًا.

8- تحقق من ضغط الإطارات وعمق المداس

الإطارات هي نقطة الاتصال الأولى بين السيارة والسطح، فهي تحتاج إلى صيانة دورية، خاصة خلال فصل الشتاء.

9-جفاف مقصورة السيارة

الرطوبة في السيارة لا تؤدي فقط إلى تكثف بخار الماء على زجاج النوافذ، ولكنها تؤدي أيضا إلى ظهور العفن والصدأ، وحدوث أضرار بإلكترونيات السيارة، ولذلك فإنه من الأفضل أن يقوم السائق والراكب الأمامي بإزالة بقايا الثلج قبل الدخول إلى السيارة.

10-تجنب المسافات القصيرة
تعمل درجات الحرارة المنخفضة على انخفاض أداء البطارية، ومن الناحية المثلى يلزم تجنب المسافات القصيرة بشكل كامل أو على الأقل الاقتصار على استعمال التجهيزات الكهربائية الضرورية جدًا عند السير لمسافات قصيرة.

11-العناية بعناصر إحكام الأبواب

إذا تسللت الرطوبة إلى شفة عناصر إحكام الأبواب المطاطية، فإنه يمكن تجمدها مع انخفاض درجة الحرارة، ويمكن بحيلة بسيطة زيادة مقاومة عناصر الإحكام للماء عن طريق دهن عناصر الإحكام بقلم الشمع قبل فصل الشتاء.

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