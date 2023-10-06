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ما أوفر سيارة تعمل بالبنزين في السوق؟

أوفر سيارة تعمل بالبنزين في السوق
أوفر سيارة تعمل بالبنزين في السوق
أ أ
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حققت سيارة السيدان "ميتسوبيشي ميراج" لقب أوفر سيارة تعمل بالبنزين ومتاحة للبيع في الأسواق، وفقا لما ذكره موقع "توب سبيد".اضافة اعلان

سيارة ميتسوبيشي ميراج

وأوضح الموقع أن سيارة ميراج التي تعمل بالبنزين هي الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
وقال إن العديد من الشركات تسعى للابتعاد عن محركات الاحتراق الداخلي كبيرة الحجم التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، لصالح المحركات الأصغر، في ظل توجه عالمي نحو السيارات الكهربائية.

استهلاك اقتصادي وسعر تنافسي

وأضاف "تعوض سيارة السيدان ميتسوبيشي ميراج ما تفتقر إليه في المساحة باستهلاك ممتاز واقتصادي للوقود وسعر تنافسي".
وأشار إلى أن السيارة الصغيرة مزودة بمحرك من ثلاث أسطوانات، وتتميز بانخفاض تكلفة الصيانة.
وأكد أن ميراج يمكن أن تقطع 37 ميلاً في الجالون (15.7 كيلومتر للتر الواحد).

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