20 أداة يجب اقتناؤها.. كيف تقوم بصيانة سيارتك بنفسك؟

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معرفتك بالمعلومات الأولية والأساسية عن فكرة صيانة السيارة، يوفر لك الكثير من الوقت والمال، خاصة عندما تتمكن من إجراء الإصلاحات الأساسية بنفسك. اضافة اعلان

قائمة الأدوات هذه ستساعدك على البدء بجمع مجموعة أدوات إصلاح سيارتك الخاصة لعلها توفر عليك أخذ سيارتك إلى الميكانيكي.

إليك أهم 20 أداة يجب عليك اقتنائها لصيانة سيارتك بنفسك:



1. مجموعة المقابس

يجب أن تشتمل عدة كل سيارة على مجموعة مقابس جيدة ومجهزة بالكامل، والتي ستوفر عليك الكثير من المتاعب على المدى الطويل.

نوصي بإيجاد واحدة تحتوي على مقابس وملحقات وسقاطة ومفاتيح مقاس 6 مم إلى 19 مم على الأقل.



2. كماشة وقواطع الأسلاك

ستحتاج إلى هذه الأدوات المفيدة للعمل في أي حالة كهربائية في سيارتك، بما في ذلك تجديد أسلاك المصابيح الأمامية وتركيب نظام استريو جديد.

يمكنك العثور على مجموعة جيدة بأحجام مختلفة في العديد من متاجر الأجهزة.



3. مجموعة مفاتيح الربط

تعتبر الونشات جزءاً أساسياً من أي مجموعة أدوات سيارة. يوصى باستخدام مفاتيح ربط ذات جانب مفتوح وجانب متصاعد لكي لا تضطر إلى إزالة مفتاح الربط بين كل دورة.



4. المفكات

عنصر مهم آخر في مجموعة أدوات سيارتك. من المحتمل أن يكون لديك بعض المفكات في المنزل، ولكن لا ضير من توسيع مجموعتك لتشمل مجموعة واسعة من الأشكال والأحجام.



5. مفتاح العزم

مفتاح عزم الدوران عبارة عن سقاطة متخصصة تعمل على ضبط الصواميل على إحكامها المناسب مما يمنع تلف المسمار ويمنع الانزلاق ويسهل إزالة الصمولة في المستقبل.

على سبيل المثال يتم استخدام مفتاح عزم الدوران لتثبيت الإطارات للتأكد من تثبيت جميع العروات بنفس الإحكام.

ولاستخدام واحدة ما عليك سوى ضبط الإعداد على عزم الدوران المطلوب ثم شدّه حتى تسمع نقرتين.

ولا ينبغي استخدام هذه الأداة لإزالة الصواميل، استخدم مفتاح العجل أو مفتاح الربط بدلاً من ذلك.



6. مفتاح العجل

هو عبارة عن سقاطات ذات معالجة أطول تسهل إزالة الصواميل والمسامير وهي مهمة للميكانيكيين الجدد للاحتفاظ بها في مجموعة أدواتهم.



7. مفتاح الربط

في حين أن هذه الأداة القوية ليست مطلوبة للبدء في إصلاح السيارة، إلا أنها تمثل إضافة رائعة لأي مجموعة أدوات سيارة.

تجعل مفاتيح الربط من تغيير الإطارات وتدويرها أمراً سهلاً من خلال تزويدك بعزم دوران كهربائي لإزالة أو استبدال صواميل العروة في لمح البصر.





8. مطرقة مطاطية



9. المقبس الأرضي



10. حوامل الرافعة



11. وعاء تصريف الزيت



12. قمع الزيت



13. قفازات اللاتكس ومزيل الشحوم



14. ضوء العمل



15. الروابط المضغوطة



16. المقياس المتعدد



17. صندوق العبور



18. الماسح الضوئي أو بي دي-II



19. مواد التشحيم والمنظفات



20. دليل خدمة المصنع



للمطارق المطاطية العديد من الاستخدامات عندما يتعلق الأمر بإصلاح السيارة، بدءاً من تقويم المصدات وحتى إزالة البراغي العالقة.أنت بحاجة إلى مقبس أرضي إذا كنت ستنزل أسفل سيارتك لإجراء الإصلاحات، حيث يمكنك ببساطة تحريك سيارتك عليها، لذا فهو الأفضل لأولئك الجدد في مجال إصلاح السيارات.تعتبر حوامل الرافعة أهم شيء تحتاجه في مجموعة أدوات سيارتك. فإذا كنت تستخدم المقبس الأرضي لرفع سيارتك يجب عليك استخدام حامل الرافعة لتثبيته في مكانه.إذا كنت تخطط لتغيير الزيت بنفسك فستحتاج إلى وعاء لتصريف الزيت القديم فيه. هذا سوف يمنعه من التسرب وترك بقعة سيئة.عنصر أساسي آخر لمجموعة أدوات سيارتك إذا كنت ترغب في تغيير الزيت الخاص بك. بغض النظر عن مدى حرصك عند صب الزيت فإن ذلك يمكن أن يجعل المهمة أسهل بكثير.حتى الانسكاب تحت غطاء المحرك يمكن أن يحدث فوضى كبيرة، وقد تبدو رائحة سيارتك مثل رائحة الزيت المحترق أثناء تشغيل المحرك.لن تساعدك هذه الأشياء بشكل مباشر على إصلاح سيارتك، ولكنها ستحمي يديك من الشحوم والأوساخ أثناء إجراء أي إصلاحات.ولن يتمكن صابون اليد وحده من إزالة الزيوت الثقيلة المنبعثة من سيارتك لذلك يوصى بحلول مصممة خصيصاً لإزالة الزيوت.يعد مصباح العمل الليد أمراً ضرورياً إذا كنت تريد رؤية ما تفعله والمحافظة على عدم فقدان الأجزاء الصغيرة أسفل سيارتك.تعتبر الروابط المضغوطة عنصراً رائعاً في متناول يدك في مجموعة أدوات سيارتك. يمكن استخدامها لتجميع الأسلاك معاً وإبقائها بعيداً عن الأجزاء الساخنة أو المتحركة والحفاظ على تنظيم نفسك أثناء الأعمال الكهربائية.سوف يمنعك المقياس الرقمي المتعدد من ممارسة لعبة التخمين عند العمل في الأجهزة الكهربائية. معظمها سهلة الاستخدام وسوف تساعدك على حل معظم المشاكل المتعلقة بالنظام الكهربائي لسيارتك.يعد صندوق العبور المزود بضاغط هواء مدمج لإطاراتك عنصراً ممتازاً للاحتفاظ به في سيارتك في جميع الأوقات.يمكن أن ينقذك من الإطارات الممزقة في الأوقات غير المتوقعة والبطاريات الفارغة ويجنبك أن تتقطع بك السبل على جانب الطريق.تلاءم هذه الأداة مع منفذ OBD في سيارتك الموجود أسفل لوحة القيادة وفوق دواسة الفرامل، ويمكنها تشخيص عدد من المشكلات في سيارتك وتوفير الكثير من الوقت، فهي غير مكلفة نسبياً وسهلة للاستخدام.تميل الأجزاء المتحركة إلى أن تصبح دهنية وتحتاج إلى التنظيف والتشحيم بانتظام. تعد علب تذويب الصدأ ومزيل الشحوم الحمضية ومنظف أجزاء الفرامل ومزلق السيليكون من المكونات الضرورية لمجموعة أدوات سيارتك.يعد دليل خدمة المصنع الخاص بسيارتك أفضل طريقة لتعلم كيفية إجراء إصلاحات السيارة بنفسك.إنها أكثر موثوقية من مقاطع الفيديو على الإنترنت، ويأتي الكثير منها مزوداً بإرشادات خطوة بخطوة للمهام الشائعة.من خلال التعليمات المحددة الخاصة بنوع وطراز سيارتك ستعمل كالمحترفين في وقت قصير.