الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بهذا السعر.. عرض سيارة فيراري 512 TR Spider نادرة للبيع (صور)

فيراري 512 TR Spider
فيراري 512 TR Spider
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تعرض دار مزادات rmsothebys، سيارة نادرة من نوع فيراري 512 TR Spider، موديل 1994، للبيع ضمن مزاد لندن 2023.

سعر سيارة فيراري 512 TR Spiderاضافة اعلان

يُعقد المزاد في 4 نوفمبر المقبل، ويضم مجموعة نادرة من السيارات، ويشارك فيه مجموعة من دور العرض الشهيرة.
وقدرت الدار سعر السيارة النادرة ما بين 1.2 - 2.7 مليون جنيه إسترليني.


ميزات سيارة فيراري 512 TR Spider

وقالت دار rmsothebys: "السيارة النادرة واحدة من ثلاث سيارات فيراري 512 تي آر سبايدر التي صنعتها فيراري في عام 1994".
وأضافت: "سيارة 512 TR Spider الوحيدة التي غادرت المصنع مع المظهر الخارجي المذهل لـ Blu Cobalto والداخلية الجلدية لـ Blu Scuro Connolly".
وتابعت الدار: "مالك واحد من جديد، مع عداد مسافة 570 كيلومترًا فقط، ومدعومة بمحرك مسطح سعة 12 لترًا سعة 5.0 لترًا، وعُرضت في الذكرى السبعين لفيراري في عام 1997".
وأوضحت الدار أن السيارة مصحوبة بنسخ من كتاب خدمة فيراري والدليل الفني والمفتاح الاحتياطي.


اقرأ أيضا

السيارات المستعملة
5:41 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

6 نصائح مهمة قبل شراء سيارة مستعملة

وزارة التجارة
12:39 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

استدعاء المئات من مركبات بيجو لخلل فني يتسبب في وقوع حوادث

سيارة تويوتا الفارهة
10:01 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنافس "بنتلي" و"بورش".. "تويوتا" تدخل سوق السيارات الفارهة بسيارة جديدة

مرسيدس بنز
3:54 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

"مرسيدس بنز 300 SL" نادرة للبيع مقابل هذا المبلغ (صور)

اقرأ أيضا

ما أوفر سيارة تعمل بالبنزين في السوق؟

لقائدي المركبات.. نصائح مهمة قبل شراء سيارة كهربائية

4 شركات تستدعي 8 آلاف سيارة في هذا البلد بسبب عيوب خطيرة

تفاصيل الصراع بين تسلا و "بي واي دي" على السوق العالمي

"Livan".. سيارة أنيقة اقتصادية تظهر في روسيا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

السيارات المستعملة 5:41 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

6 نصائح مهمة قبل شراء سيارة مستعملة

سيارة راي 11:48 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"كيا" تطرح أحدث سياراتها الكهربائية (صور)

تسلا 10:48 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

طفرة تكنولوجية.. "تسلا" على وشك اختراق جديد يقلب سوق السيارات

سيارة بي واي دي الكهربائية 5:59 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"بي واي دي" تتصدر.. أكثر العلامات التجارية مبيعًا للسيارات الكهربائية بالعالم

اقرأ أيضا

سيارات
8:15 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

قفزة كبيرة.. سبب ارتفاع أسعار التأمين على السيارات

ناقل حركة
7:46 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خطأ شائع يقع فيه كثيرون عند توقف السيارة يهدد بإتلاف ناقل الحركة

فحص السيارة
7:34 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بالخطوات.. كيف تساعد أجهزة آيفون الحديثة في تشخيص حالة سيارتك؟

سيارة كهربائية صغيرة
2:40 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

متناهية الصغر.. شركة سويسرية تطلق سيارة كهربائية فريدة من نوعها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

رجل بلا مال
4:38 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"رجل بلا مال".. بريطاني يعيش دون استخدام للنقود منذ 15 عامًا

تطبيق ماجنيفير
3:56 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"جوجل" تطلق تطبيقًا يُسهّل قراءة النصوص غير الواضحة

ولي العهد والرئيس المصري
12:48 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري

ولي العهد
12:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

الضمان الاجتماعي
12:20 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

مسجد الصلاة الأذان
12:10 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الثلاثاء 25 ربيع الأول.. 4 ساعات بين صلاتي العصر والعشاء بالمدينة المنورة