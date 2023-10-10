بهذا السعر.. عرض سيارة فيراري 512 TR Spider نادرة للبيع (صور)

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تعرض دار مزادات rmsothebys، سيارة نادرة من نوع فيراري 512 TR Spider، موديل 1994، للبيع ضمن مزاد لندن 2023.





سعر سيارة فيراري 512 TR Spider اضافة اعلان



ميزات سيارة فيراري 512 TR Spider



يُعقد المزاد في 4 نوفمبر المقبل، ويضم مجموعة نادرة من السيارات، ويشارك فيه مجموعة من دور العرض الشهيرة.وقدرت الدار سعر السيارة النادرة ما بين 1.2 - 2.7 مليون جنيه إسترليني.وقالت دار rmsothebys: "السيارة النادرة واحدة من ثلاث سيارات فيراري 512 تي آر سبايدر التي صنعتها فيراري في عام 1994".وأضافت: "سيارة 512 TR Spider الوحيدة التي غادرت المصنع مع المظهر الخارجي المذهل لـ Blu Cobalto والداخلية الجلدية لـ Blu Scuro Connolly".وتابعت الدار: "مالك واحد من جديد، مع عداد مسافة 570 كيلومترًا فقط، ومدعومة بمحرك مسطح سعة 12 لترًا سعة 5.0 لترًا، وعُرضت في الذكرى السبعين لفيراري في عام 1997".وأوضحت الدار أن السيارة مصحوبة بنسخ من كتاب خدمة فيراري والدليل الفني والمفتاح الاحتياطي.