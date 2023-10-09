6 نصائح مهمة قبل شراء سيارة مستعملة

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يفضل بعض الناس شراء سيارة مستعملة بدلاً من الجديدة، وربما يعود ذلك إلى ظروف الحياة الاقتصادية المتغيرة، أو ارتفاع أسعار السيارات الجديدة. اضافة اعلان

ويقدم خبراء السيارات بعض النصائح والإرشادات التي ينبغي القيام بها قبل شراء سيارة مستعملة؛ حتى لا تقع تحت طائلة الغش والخداع، ومن هذه النصائح:





ابدأ بالتحقق من المستندات



التحقق من الحالة الخارجية



التحقق من الحالة الداخلية



إجراء فحص ميكانيكي



اختبار القيادة



الفحوصات التشخيصية



ابدأ بأوراق التسجيل وشهادات صلاحية الطريق، تأكد من تحديث كل شيء، ودفع جميع الضرائب.من الأفضل مشاهدة السيارة في النهار ومطالبة المالك بنقلها من المرأب المظلم إذا تم تقديمها على هذا النحو.الجزء الداخلي هو المكان الذي ستقضي فيه وقتك، لذا يجب أن يكون جزءًا أساسيًا مما يجب التحقق منه عند شراء سيارة مستعملة.هذا شيء لا يستطيع الجميع القيام به، لذلك من الأفضل أن تصطحب ميكانيكيًا موثوقًا به أو صديقًا مطلعًا يعرف ما يجب التحقق منه عند شراء سيارة مستعملة.يعد اختبار القيادة أمرًا مهمًا للغاية، وإذا رفض البائع، فهذا بمثابة علامة حمراء كبيرة، لا تتعجل في إنهاء اختبار القيادة مبكرًا.السيارات الحديثة عبارة عن أجهزة كمبيوتر على عجلات، ولها واجهة موحدة تعرف باسم واجهة obd2 والتي تسمح باستجواب أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها والتحقق من الأخطاء.