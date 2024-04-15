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مصباح مفاجأة.. طرح الجيل التالي من سيارة بي إم دبليو X5

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"بي إم دبليو X5
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كشفت مجموعة بي إم دبليو، أنها تخطط لطرح الجيل التالي من سيارة "بي إم دبليو X5".

طرح الجيل التالي من سيارة بي إم دبليو X5اضافة اعلان

وحسب "سعودي شوت"، فقد استضافت المجموعة مؤتمرًا لوكلائها مؤخرًا، ووفرت لهم لمحة عن المستقبل.
وأكدت أنها تخطط لإطلاق ما يقرب من 40 سيارة جديدة أو محدثة خلال الخمس سنوات التالية.
وأضافت أنه من المتوقع أن تصل بي إم دبليو X3 هذا العام بمظهر “متوسط” مع أضواء نهارية ومصابح مصمم على شكل حرف X.


كما عرضت الشركة لمحة عن سيارة ميني ايسمان القادمة، بالإضافة إلى “الجيل التالي من سيارات السيدان الكهربائية ومفاهيم الكروس أوفر”.

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