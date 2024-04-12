يقلب الموازين.. اختراق واعد في قطاع السيارات الكهربائية

أ أ

في مفاجأة قد تقلب الموازين، اكتشف فريق من العلماء عملية جديدة يمكن أن تحفز الانتقال إلى الجيل التالي من البطاريات القابلة لإعادة الشحن، لمضاعفة مدى عمل السيارات الكهربائية الحالية.







اختراق واعد في قطاع السيارات الكهربائية



تحسين قدرة شحن بطاريات السيارات



أهم مميزات بطاريات الحالة الصلبة



وحسب "إندبندنت" فقد نُشر بحث حديث يؤكد أن هذا الاختراق العلمي يساعد في تسهيل التحول من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية، الموجودة في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، إلى بطاريات الصوديوم الصلبة، الأرخص والأكثر أمانا.وبين فريق من جامعة "أوساكا ميتروبوليتان" في اليابان، أن العملية المكتشفة حديثًا يمكن أن تتغلب على عقبة الإنتاج هذه، من خلال التوليف الشامل للكهارل عالي التوصيل"إلكتروليت".ولفت إلى أن هذه العملية المطورة حديثًا مفيدة لإنتاج جميع المواد الكبريتيدية المحتوية على الصوديوم تقريبًا، بما في ذلك الإلكتروليتات الصلبة والمواد النشطة للأقطاب الكهربائية.وأكد الفريق أنه يمكن أن يكون هذا الاختراق واعدًا جدًا لقطاع السيارات الكهربائية، حيث يقدم أداءً فائقًا وتكلفة أقل ويعزز الاستدامة، ويعمل على تحسين قدرة شحن بطاريات السيارات الكهربائية بشكل كبير.وتزعم شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، أن بطاريات الحالة الصلبة يمكن أن توفر نطاقًا يصل إلى 1200 كم، أي أكثر من ضعف مدى السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا في السوق.