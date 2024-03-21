لمنافسة تسلا.. فورد تعمل على تطوير سيارة كهربائية رخيصة

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أعلنت شركة فورد العملاقة، أنها قررت تأجيل خططها لسيارة كروس أوفر كهربائية من ثلاثة صفوف لصالح تطوير سيارة كهربائية بأسعار معقولة.





فورد تعمل على تطوير سيارة كهربائية رخيصة



عجلات تستخدم بطارية فوسفات حديد الليثيوم



وحسب "سعودي شوت"، فإن الشركة تخشى من المنافسة المتزايدة من شركات السيارات الصينية، وهذا ما يدفع الشركة لتطوير سيارة بتكلفة أقل من 25,000 دولار، متعهدة بالمهمة لفريق صغير من 100 مهندس بقيادة آلان كلارك.وينصب تركيز الفريق الأساسي على بناء قاعدة عجلات تستخدم بطارية فوسفات حديد الليثيوم، وقادرة على استيعاب السيارات الصغيرة والكروس أوفر والبيك أب الصغيرة.وأوضح الرئيس التنفيذي جيم فارلي أن فرق فورد للسيارات الكهربائية “تركز دون تنازل على التكلفة والكفاءة” وأن “المنافسة النهائية” ستكون مع تيسلا وشركات صناعة السيارات الصينية.