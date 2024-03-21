الخميس، 11 رمضان 1445 ، 21 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لمنافسة تسلا.. فورد تعمل على تطوير سيارة كهربائية رخيصة

تنزيل
سيارة فورد الكهربائية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة فورد العملاقة، أنها قررت تأجيل خططها لسيارة كروس أوفر كهربائية من ثلاثة صفوف لصالح تطوير سيارة كهربائية بأسعار معقولة.اضافة اعلان

فورد تعمل على تطوير سيارة كهربائية رخيصة

وحسب "سعودي شوت"، فإن الشركة تخشى من المنافسة المتزايدة من شركات السيارات الصينية، وهذا ما يدفع الشركة لتطوير سيارة بتكلفة أقل من 25,000 دولار، متعهدة بالمهمة لفريق صغير من 100 مهندس بقيادة آلان كلارك.

عجلات تستخدم بطارية فوسفات حديد الليثيوم

وينصب تركيز الفريق الأساسي على بناء قاعدة عجلات تستخدم بطارية فوسفات حديد الليثيوم، وقادرة على استيعاب السيارات الصغيرة والكروس أوفر والبيك أب الصغيرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي جيم فارلي أن فرق فورد للسيارات الكهربائية “تركز دون تنازل على التكلفة والكفاءة” وأن “المنافسة النهائية” ستكون مع تيسلا وشركات صناعة السيارات الصينية.

اقرأ أيضا

قريبًا.. الكشف عن سيارة إنفينيتي QX80 بمواصفات جديدة

دودج تشارجر دايتونا.. أول سيارات كهربائية بمحرك 670 حصانًا

بعد عرضها إلكترونيًا.. كرايسلر تطرح هالوسين لأول مرة للجمهور

مفاجأة سارة عن السيارات الكهربائية

"أسوأ من البنزين".. دراسة: السيارات الكهربائية تطلق انبعاثات خطيرة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شاحنة سايبر تراك 11:11 ص الخميس، 22 فبراير 2024

مفاجأة غير سارة.. شاحنة ماسك الفولاذية تصدأ بعد أيام من التشغيل