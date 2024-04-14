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كشفت شركة "لامبورجيني"، أنها ستطلق قريبًا سيارتها الخارقة الهجينة الجديدة كليًا لتحل محل هوراكان.





لامبورجيني تطرح سيارتها الخارقة الجديدة



وأكدت حسب "سعودي شوت"، أنها أصدرت نسخة أخيرة باسم هوراكان STJ أو “Super Trofeo Jota”.





وأوضحت أن السيارة تأتي على أساس هوراكان STO التي تركز على الأداء على الحلبة، ولكنها تضيف تعديلات على الحزمة الهوائية وعلى الهيكل من أجل تحسين الأداء والوظائف.

وينت أن "هوراكان STJ"، توفر نوعين من الكربون فايبر، وانحراف أكبر بمقدار 3 درجات في زاوية الجناح الخلفي المزدوج.





وأضافت أن هذه التغييرات أدت إلى تحسين القوة السفلية بنسبة 10%، وتقول لامبورجيني إنها قامت بتعديلات مخبئة تحت الرفارف الأربعة.





نظام تعليق جديد قابل للتعديل



وتحتوي السيارة على نظام تعليق جديد قابل للتعديل مشتق من سيارات السباق بدلاً من نظام تعليق STO النشط، مع توفير آخر نسخة من محرك V10 طبيعي التنفس، والذي ينتج قوة 631 حصان مماثلة لـ STO.