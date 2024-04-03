سيارة حديثة.. هيونداي تطرح سانتا كروز بشاشة منحنية وتصميم أقوى

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وصلت هيونداي سانتا كروز المحدثة لعام 2025 بتصميم جديد، ومظهر أكثر وعورة، مع واجهة محسنة، وتقنيات داخلية أكثر أناقة.





وحسب سعودي "شوت"، فإن السيارة توفر شبكًا أماميًا معاد التصميم، وعناصر إضاءة عمودية بالإضافة لحماية بلاسيتيكية على محيط جسم السيارة.





كما توفر "فئة XRT"، ميزات حصرية مثل الشبك المعتم وخطافات السحب وجنوط 18 بوصة مع عجلات لجميع التضاريس، بالإضافة لزوايا دخول محسنة لتحسين القدرات على الطرق الوعرة.

ووفرت هيونداي تحسينات داخل سانتا كروز تشمل نظام معلومات اختياري من شاشتين قياس 12.3 بوصة لكل واحدة، ويشمل اتصالاً لاسلكيًا للهواتف، وتحديثات عبر الهواء.





وتحمل فئة XRT شعارات على ظهور المقعد الأمامية، ونظام رؤية محيطية وشاشة مراقبة النقاط العمياء.



توفير خيارين من المحركات 4 سلندر سعة 2.5 لتر



فيما لا تزال السيارة توفر خيارين من المحركات 4 سلندر سعة 2.5 لتر طبيعي التنفس أو 4 سلندر 2.5 لتر توربو، وفي الحالتين ستأتي السيارة بناقل حركة ثنائي الكلتش من ثماني سرعات. وقامت الشركة بضبط كلا المحركين لتحسين الاستجابة.في الوقت نفسه، لم تعلن هيونداي عن أسعار البيك أب المحدثة، ويتوقع أن تبدأ بتوصيلها للعملاء قبل نهاية العام.