سيارة بحجم أكبر.. عرض فولكس واجن ترانزبورتر 2025 بمحركات كهربائية

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تستعد
فولكس فاجن للكشف عن سيارة الفان ترانسبورتر 2025، والتي ستصل أوائل العام المقبل
بتصميم محسن وترقيات كبيرة في الحجم والتكنولوجيا.
عرض
فولكس واجن ترانزبورتر 2025 وحسب
"سعودي شوت"، فإن السيارة سيتم عرضها مع تنوع خيارات المحركات، وستضع
معيارًا جديدًا لما يمكن أن تقدمه سيارة الفان الحديثة.
يأتي هذا في وقت أصبحت فيه فولكس واجن ترانسبورتر 2025 أكبر بشكل ملحوظ مع طول 198.8 بوصة، ما يمثل زيادة بمقدار 5.7 بوصة عن سابقه.
قاعدة
عجلات مميزة ومحركات كهربائيةوتأتي
قاعدة العجلات بطول 122 بوصة، بزيادة 3.8 بوصة، ما يعزز أداء السيارة واستقرارها
وسعة الشحن.
كما أعادت فولكس واجن تصور الجزء الداخلي في ترانسبورتر، مع لوحة عدادات رقمية مقاس 12 بوصة بجانب نظام معلومات وترفيه بشاشة مقاس 13 بوصة.