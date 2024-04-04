سيارة بحجم أكبر.. عرض فولكس واجن ترانزبورتر 2025 بمحركات كهربائية

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تستعد فولكس فاجن للكشف عن سيارة الفان ترانسبورتر 2025، والتي ستصل أوائل العام المقبل بتصميم محسن وترقيات كبيرة في الحجم والتكنولوجيا.





عرض فولكس واجن ترانزبورتر 2025



قاعدة عجلات مميزة ومحركات كهربائية



منافذ 12 فولت متعددة الاستخدامات



وحسب "سعودي شوت"، فإن السيارة سيتم عرضها مع تنوع خيارات المحركات، وستضع معيارًا جديدًا لما يمكن أن تقدمه سيارة الفان الحديثة.يأتي هذا في وقت أصبحت فيه فولكس واجن ترانسبورتر 2025 أكبر بشكل ملحوظ مع طول 198.8 بوصة، ما يمثل زيادة بمقدار 5.7 بوصة عن سابقه.وتأتي قاعدة العجلات بطول 122 بوصة، بزيادة 3.8 بوصة، ما يعزز أداء السيارة واستقرارها وسعة الشحن.كما أعادت فولكس واجن تصور الجزء الداخلي في ترانسبورتر، مع لوحة عدادات رقمية مقاس 12 بوصة بجانب نظام معلومات وترفيه بشاشة مقاس 13 بوصة.وتؤكد الإضافات العملية مثل الفرامل الإلكترونية، وعجلة القيادة عالية التحمل ومنافذ USB ومنافذ 12 فولت متعددة الاستخدامات على المزيج من الابتكار والأداء العملي الذي تقدمه السيارة.