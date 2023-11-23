ما الأضرار المتوقعة عند وضع البنزين في سيارة الديزل أو العكس؟

أ أ

يقع بعض سائقي السيارات في خطأ شائع غير مقصود عندما يملأ أحدهم الوقود الخاطئ في خزان البنزين أو الديزل بالسيارة.

ومن بين كل ثلاث إلى أربع دقائق يملأ أحد السائقين سيارته بالوقود الخطأ في المملكة المتحدة. اضافة اعلان

ولا قلق عليك طالما أنك تدرك خطأك عند المضخة. بينما ستواجه متاعب وتكلفة استنزاف خزان وقود سيارتك، يمكن أن يحدث الضرر الحقيقي عندما تقود سيارتك بعيدًا الذي قد يكلفك في النهاية مبالغ كبيرة.

إذا اكتشفت خطأك بسرعة أثناء ملء خزان الوقود، فهناك احتمال أن تفلت من العقاب، وذلك لأنه من المتفق عليه عمومًا أنه يمكنك خلط ما يصل إلى 5% من البنزين إلى وقود الديزل دون عواقب وخيمة.

وإذا لم يكن هناك مكان في الخزان لتزويده بالديزل بنسبة 95% المطلوبة، فستحتاج إلى الاتصال بخدمة السحب لتوصيل سيارتك إلى مركز الخدمة حيث يمكنهم تصريف الخزان.





ماذا يحدث عند وضع البنزين في سيارة الديزل؟



البنزين في الديزل: ما هو السيناريو الأسوأ؟



مشكلات إضافية



ليس هناك الكثير مما يدعو للقلق طالما أنك لا تدير المفتاح وتشغل السيارة، عمل أنك ستضطر إلى الاعتراف بخطئك لمضيف المرآب.بالإضافة إلى ما يعادل 200 جنيه إسترليني التي تتكلف بها الشاحنة أو غيرها عادةً خزان الوقود.إن تشغيل المفتاح هو أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه، لأنه حتى إذا لم تقم بتشغيل المحرك فعليًا فإن إضاءة أضواء لوحة القيادة قد تعني تشغيل مضخة إلى حد ما.من المفترض أن يتم تجهيز المحرك بالديزل قبل أن يبدأ التشغيل، ولكن بدلاً من ذلك يمكن أن يمتص البنزين عبر خطوط الوقود.هذا يعني أنهم سيحتاجون إلى التصريف والشطف بالإضافة إلى خزان الوقود، في الواقع إذا وصلت إلى حد تشغيل المحرك فهناك الكثير من الأخطاء يمكن أن تحدث.تستخدم محركات الديزل الحديثة الكثير من التكنولوجيا للحصول على أرقام ميل لكل جالون وتقليل الانبعاثات، بما في ذلك مضخات الوقود عالية الضغط باهظة الثمن، وحاقن السكك الحديدية المشتركة ذات التفاوتات الدقيقة للغاية.يتم تشحيم مضخات الوقود هذه بوقود الديزل نفسه أثناء مرورها، فإن استبدال الديزل بالبنزين وخصائصه المذيبة تعني التخلص من تأثير التشحيم أيضًا.ستبدأ مضخة الوقود التي تعمل بدون تزييت في إحداث احتكاك داخلي حيث تطحن أسطحها المعدنية معًا.وبعد ذلك سيبدأ في التفكك، وهذا بدوره يخلق سوارف وهي جزيئات معدنية مجهرية محتملة يمكن أن تسبب المزيد من الضرر لمحرك سيارتك في المستقبل.إن حاقنات الضغط العالي لمحرك الديزل هي التالية في خط النار، فهي تقوم بدفع الوقود إلى أسطوانات المحرك من خلال فتحات دقيقة جدًا وبنمط رش مصمم بعناية.إذا وصلت الخراطة إلى نظام الحقن فهي ببساطة سوف تسد بعض الثقوب ومن المحتمل جميعها، ومن المحتمل أن يكلف استبدال نظام حاقن السكك الحديدية المشتركة مبالغ طائلة.يمكن أن تحدث مشكلات إضافية عند ملء الوقود الخاطئ بسبب خصائص البنزين المسببة للتآكل التي قد تؤدي إلى تدهور موانع التسرب في نظام الديزل.على أقل تقدير، سيحتاج النظام إلى فحص وتقييم بالكامل بحثًا عن أية أضرار، بالإضافة إلى تنظيفه باستخدام عامل تنظيف بجوار المرآب الخاص بك.إذا قمت بالقيادة من خلال البنزين في خزان الديزل في سيارتك، فلا داعي للذعر! إن قيادة سيارتك (حتى لمسافة قصيرة جدًا) بالوقود الخاطئ لا يضمن دائمًا إتلاف المكونات الحيوية بالطرق الموضحة أعلاه.فيعتقد المتخصصون في استعادة الوقود الخاطئ أن العديد من سائقي السيارات قد انحرفوا عن الساحة الأمامية دون إدراك المخاطر.ولم يطلبوا المساعدة إلا عندما تتعثر محركاتهم وتتوقف على بعد أميال قليلة من الطريق، دون آثار سلبية طويلة المدى.