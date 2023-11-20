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5 نصائح لتسريع تسخين محرك السيارة في الشتاء

قيادة السيارة
تسخين محرك السارة
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أحيانا يواجه البعض مشكلة في تسخين محرك السيارة في الشتاء، لاسيما في ساعات الصباح الباكر.
ويوضح الخبراء، أن تسخين محرك السيارة في الشتاء كان يُعتقد في السابق أنه ضرورة لتحسين أداء المحرك وتجنب التلف الناجم عن درجات الحرارة المنخفضة. ومع ذلك، مع تطور تكنولوجيا المحركات الحديثة، أصبحت حاجة تسخين المحرك في الشتاء غير ضرورية في معظم الحالات. 

تصميم محركات السيارة


في الواقع، تصمم محركات السيارات الحديثة بتقنيات تسخين سريعة، وزيوت محرك عالية الجودة، مما يسمح بتشغيل المحرك بشكل فعال في درجات حرارة منخفضة دون الحاجة لتسخين مسبق.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد بعض الأمور التي يمكنك اتباعها لتسهيل بدء تشغيل المحرك في الشتاء:

تسهيل تسخين المحرك


1. استخدم زيت محرك مناسب: استخدم زيت محرك مناسب لدرجات الحرارة المنخفضة. يمكنك استشارة دليل المالك للسيارة لمعرفة نوع الزيت المناسب والوزن الموصى به لفصل الشتاء.

2. استخدم بطارية جيدة: تأكد من أن بطارية السيارة قوية ومشحونة بشكل جيد. درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تؤثر على أداء البطارية، لذا تأكد من فحصها بشكل دوري.

3. تجنب التشغيل الثقيل عند البدء: عند بدء تشغيل السيارة في الشتاء، تجنب استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية أو نظام الصوت بصوت عالٍ قبل أن يصل المحرك إلى درجة حرارة عادية. انتظر لبضع دقائق حتى يتم تسخين المحرك قليلاً قبل استخدام الأحمال الثقيلة.

4. قم بصيانة السيارة بانتظام: اتبع جدول الصيانة الموصى به من قبل الشركة المصنعة لتأكيد أن جميع جوانب السيارة في حالة جيدة. فحص نظام الوقود والمواد الشحمية والبوجيهات بشكل منتظم يمكن أن يساعد في ضمان أداء محرك سلس في درجات الحرارة المنخفضة.

5- تجنب ركن السيارة في أمكان شديدة البرودة تحت الثلوج أو البرد، مثلا أو تحت المطر، ويفضل وضعها في مرآب المنزل الدافئ.

من الجدير بالذكر أنه قد يكون هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب تسخين المحرك قبل البدء في القيادة، مثل الظروف القاسية جدًا ودرجات الحرارة المنخفضة جدًا. في مثل هذه الحالات، يمكنك اتباع توجيهات الشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات حول التعامل مع السيارة في الشتاء وتسخين المحرك وتجنب أي أعطال.

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