منها شامبو الشعر.. كيف تغسل سيارتك بمواد تنظيف منزلية؟

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ليس بالضرورة أن تغسل سيارتك خارج المنزل عند إحدى مغاسل السيارات المخصصة لذلك، بل يمكنك أن تغسل سيارتك بنفسك وفي بيتك وببعض المواد البسيطة. اضافة اعلان

وعندما تقوم بغسل سيارتك بمواد التنظيف المتواجدة في المنزل، فأنت بذلك توفر المال في شراء منتجات تنظيف مخصصة للسيارات.

ومن أهم الخطوات لـ غسيل سيارتك بمواد تنظيف منزلية:





1- إزالة الأتربة من جسم السيارة الخارجي



2- تنظيف السيارة من الداخل



3- تنظيف أرضية السيارة من الداخل



4- تنظيف زجاج السيارة



يمكن أن يتم إزالة الأتربة من خلال استخدام خرطوم مياه لشطف السيارة من الأتربة والأوساخ من الخارج، وذلك لن الأوساخ تتسبب في خدوش على جسم السيارة، وبعدها يتم غسل السيارة بشامبو الشعر لتفكيك الدهون والأوساخ من هيكل السيارة.يمكن تنظيف فرش السيارة من الداخل من خلال استخدام معجون الأسنان الذي يتم وضعه على البقع ويزيلها، ويمكن أيضًا استخدام الكحول المحمر لإزالة البقع من خلال مسح البقعة برفق.يمكن استخدام مكنسة المنزل لإزالة الأتربة من أرضية السيارة أو من المقاعد، ويمكن صناعة منظف من خلال خلط سائل تنظيف الأطباق مع كوب من الخل الأبيض وكوب من الصودا في زجاجة بخاخة متينة، ذلك المنظف يساعدك على إزالة البقع الصعبة.يمكن صنع منظف في المنزل من أجل مسح زجاج السيارة، ويتم ذلك من خلال خلط كوب من المياه مع نصف كوب من الخل وربع كوب من الكحول وبعد ذلك يتم خلط تلك المكونات في زجاجة بخاخة.ويتم رش المنظف على الزجاج ومن ثم يتم تشغيل مساحات السيارة الخارجية التي تساعد على إزالة البقع والأتربة المتراكمة على زجاج السيارة الخارجي.