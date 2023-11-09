عواقب وخيمة لقيادة السيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر

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يعتقد بعض سائقي السيارات أن التحرك لمسافات قصيرة بسياراتهم يحافظ على محركاتها، وبعرض تلك المعلومات على خبراء السيارات تبين أنها خاطئة بصورة كبيرة. اضافة اعلان





المسافات القصيرة



عواقب وخيمة



وقال نادي السيارات ADAC الألماني إن المسافات القصيرة تضر بالمحرك، وتسبب لسيارتك عواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن المقصود بالمسافات القصيرة هي المسافات، التي تقل عن 10 كلم.وفقا لما ذكره ADAC فأن محرك الاحتراق يحتاج إلى هذه المسافة (10 كم) كي يصل إلى درجة حرارة التشغيل.وحذر نادي السيارات من قيادة السيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر وذلك لتجنب وقوعك في العديد من العواقب الوخيمة وتلك العواقب أبرزها:– تآكل أجزاء المحرك.– زيادة استهلاك الوقود.– تخفيف قوام زيت المحرك.وإذا كان الشخص يستخدم السيارة لقطع مسافات قصيرة فيجب عليه شراء سيارة ذات محرك بنزين صغير؛ نظرًا لأن المحركات الصغيرة تصل إلى درجة حرارة التشغيل سريعًا وتستهلك القليل من الوقود.ومن أمثلة السيارات الكهربائية المناسبة للمسافات القصيرة داخل المدن:رينو Zoeنيسان Leafكيا Soul Electricستروين C-Zeroفولكس فاجن e-Upسمارت Fortwo EDبي إم دبليو i3