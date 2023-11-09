عواقب وخيمة لقيادة السيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر

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يعتقد بعض سائقي السيارات أن التحرك لمسافات قصيرة
بسياراتهم يحافظ على محركاتها، وبعرض تلك المعلومات على خبراء السيارات تبين أنها خاطئة
بصورة كبيرة.
المسافات القصيرةوقال نادي السيارات ADAC الألماني إن المسافات القصيرة تضر بالمحرك،
وتسبب لسيارتك عواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن المقصود بالمسافات القصيرة هي المسافات،
التي تقل عن 10 كلم.
عواقب وخيمةوفقا لما ذكره ADAC فأن محرك الاحتراق يحتاج إلى هذه المسافة
(10 كم) كي يصل إلى درجة حرارة التشغيل.
وحذر نادي السيارات من قيادة السيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر وذلك لتجنب وقوعك في العديد من العواقب الوخيمة وتلك العواقب أبرزها:
– تآكل أجزاء المحرك.
– زيادة استهلاك الوقود.
– تخفيف قوام زيت المحرك.
وإذا كان الشخص يستخدم السيارة لقطع مسافات قصيرة فيجب عليه شراء سيارة ذات محرك بنزين صغير؛ نظرًا لأن المحركات الصغيرة تصل إلى درجة حرارة التشغيل سريعًا وتستهلك القليل من الوقود.
ومن أمثلة السيارات الكهربائية المناسبة للمسافات القصيرة داخل المدن:
رينو Zoe
نيسان Leaf
كيا Soul Electric
ستروين C-Zero
فولكس فاجن e-Up
سمارت Fortwo ED
بي إم دبليو i3