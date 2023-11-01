الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

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6 نصائح تبقيك مستيقظًا أثناء القيادة

النوم أثناء القيادة
مخاطر كبيرة للنعاس أثناء القيادة
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أخطر ما يمكن أن تتعرض له أثناء قيادتك للسيارة هو شعورك بالنعاس؛ إذ أن ذلك يعني تعرضك أنت ومن معك للأخطار، وربما ينتهي إلى إصابات خطيرة أو يفضي للوفاة. اضافة اعلان
ونقدم لك فيما يلي اقتراحاتنا لكيفية البقاء مستيقظًا لتحظى بقيادة آمنة.، وفقًا لموقع "عالم السيارات"

1. التخطيط المسبق للرحلة والطريق والتوقيت

أجريت بعض الأبحاث على سائقي الشاحنات وأفادت تقاريرها بأن القيادة ما بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا تزيد من احتمال الشعور بالنعاس ثماني مرات.
بينما كانت الأفضلية للقيادة في ساعات الصباح الباكر التي توفر قدرة أكبر على التركيز، لذلك من الأفضل التخطيط للذهاب في هذه الأوقات والتأكد من أن لديك ما يكفي من الوقت للتوقف والراحة قبل الوصول إلى وجهتك.

2. التوقف من حين لآخر

التوقف بانتظام على طول الطريق هو أفضل طريقة للبقاء مستيقظًا أثناء القيادة، سواء لتمديد ساقيك أو لتناول شيئًا ما أو لمشاهدة المعالم السياحية من حولك، توقف في منطقة آمنة وخذ عشرين دقيقة للتجول أو رش بعض الماء على وجهك أو خذ قيلولة قصيرة.
وهناك نصيحة رائعة هي القيام بتمارين القفز أو القرفصاء، فممارسة الرياضة البدنية تساعد على تدفق الدم ودفع بعض الإندورفين إلى نظامك.

3. أخذ بعض الوجبات الخفيفة

تعبئة السلة والبراد الصغير في الوجبات الخفيفة المناسبة يجعل العطلات العائلية ممتعة للغاية ويساعد على استقرار نسبة السكر في الدم ومنع الانخفاض في مستويات الطاقة لديك، لذا تأكد من تناول شيء ما.
لكن من الضروري أيضًا تجنب تناول الأطعمة السكرية بشكل مفرط، فالسكر يمنحك دفعة فورية من الطاقة ولكنه يمكن أن يسبب ركودًا يجعلك تشعر بالتعب بعد فترة.
وبدلاً من ذلك اعتمد على مزيج من البروتين والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات الطازجة للحفاظ على نسبة السكر في الدم.

4. شرب القهوة

من الجدير بالمعرفة أن الكافيين يبقيك يقظًا، وبالنسبة لمدمني القهوة فهو ضروري لرحلة الطريق، ببساطة قم بملء ترمس القهوة أو توقف على طول الطريق لتناول كوب ساخن، فسيساعدك هذا الكوب في التخلص من التعب.
أو فكر في تناول المشروبات متساوية التوتر أو الماء أو حتى الشاي الأخضر، فشرب هذه السوائل يمنع الخمول، وكمكافأة إضافية ستحتاج إلى التوقف أكثر لاستخدام الحمام، وبالتالي تكون قد حصلت عصفورين بحجر واحد!

5. السفر مع شريك قادر على مساعدتك في القيادة

لا تحاول القيادة لمدة 24 ساعة بمفردك أبدًا، من الجيد دائمًا السفر مع شخص ما بحسب إجراءات السلامة، ومن الضروري أن يكون لديك خيار تبادل الأماكن عندما تحتاج إلى قيلولة أو مجرد استراحة ذهنية أيضًا.
إذا لم يكن رفيقك قادرًا على القيادة، فيمكنه على الأقل مساعدتك على البقاء مستيقظًا، فالقيام برحلات طويلة بمفردك يتطلب الكثير من التخطيط والاحتياطات الإضافية.

6. الهواء النقي

إن فتح النافذة أو تشغيل مكيف الهواء أو فتح فتحة السقف تعد من الطرق الرائعة لمساعدتك على تقليل الشعور بالنعاس، فإذا شغلت المدفأة وكانت المقصورة دافئة وخانقة من المرجح أن تغفو.
لذلك تأكد من حصولك على إمدادات ثابتة من الأكسجين النقي في السيارة وارتداء ملابس دافئة إذا كان الجو باردًا.
تحتوي بعض سيارات الكروس أوفر ذات التصنيفات العالية على أدوات تتحكم في المناخ في الجزء الأمامي من السيارة والتي تكون منفصلة عن ركاب المقعد الخلفي.

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