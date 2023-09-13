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"بي واي دي" تتصدر.. أكثر العلامات التجارية مبيعًا للسيارات الكهربائية بالعالم

سيارة بي واي دي الكهربائية
سيارة بي واي دي الكهربائية
أ أ
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أصبحت الصينية "بي واي دي" أكثر العلامات التجارية مبيعًا للسيارات الكهربائية في العالم خلال النصف الأول من العام الحالي.اضافة اعلان

"بي واي دي" تبيع 1.2 مليون سيارة

وتشير الإحصاءات أن العلامة الصينية باعت حوالي 1.2 مليون سيارة كهربائية بما يشمل المركبات الهجينة، وفقًا لتقديرات "كلين تكنيا".
تلتها في المركز الثاني الأمريكية "تسلا" – التي خفضت أسعار موديلاتها عدة مرات هذا العام في الصين مع تزايد المنافسة – إذ باعت 888.879 ألف وحدة.

"بي واي دي" تتفوق على العلامات الأكثر شهرة

ورغم التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية فإن العلامات التجارية الشهيرة مثل "فولكس فاجن" و"مرسيدس"، و"بي إم دبليو" تخلفت عن التحول نحو تلك السيارات مؤخرًا، إذ تواصل العمل على تطوير المركبات العاملة بمحركات الاحتراق.
ويقرب عدد السيارات الكهربائية التي باعتها "بي واي دي" في النصف الأول من العام من حوالي ضعف إجمالي نظيرتها التي باعتها "بي إم دبليو" و"فولكس فاجن" معًا.

أكثر العلامات التجارية مبيعًا للسيارات الكهربائية في العالم

1 - بي واي دي:1191.40سيارة كهربائية مباعة.
2 – تسلا: 888.879سيارة كهربائية مباعة.
3 - بي إم دبليو: 220.795سيارة كهربائية مباعة.
4 - جاك أيون: 212.090سيارة كهربائية مباعة.
5 – فولكس فاجن209.852سيارة كهربائية مباعة.
6 – إس جي إم دبليو: 191.767سيارة كهربائية مباعة.
7 – مرسيدس: 165.213سيارة كهربائية مباعة.
8 - لي أوتو: 139.874سيارة كهربائية مباعة.

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