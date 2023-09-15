طفرة تكنولوجية.. "تسلا" على وشك اختراق جديد يقلب سوق السيارات

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اقتربت شركة صناعة السيارات الكهربائية، "تسلا" من تحقيق طفرة تكنولوجية كبيرة يمكن أن تغير طريقة تصنيع السيارات الكهربائية. اضافة اعلان



إنجاز في عملية تصنيع السيارات الكهربائية

ووفقًا لـ"رويترز"، نقلاً عن مصادر لم تسمها، يوم الخميس، قامت تسلا بدمج مجموعة من الابتكارات لتحقيق إنجاز تكنولوجي قد يحدث ثورة في عملية تصنيع السيارات الكهربائية.

وقالت تسلا إن ذلك يتماشى مع هدف إيلون ماسك المتمثل في تقليل نفقات الإنتاج بمقدار النصف.





تقنيات الصب بالاسطمبات



ارتفاع أسهم تسلا



وفقًا للمصادر التي لم يذكر اسمها، تقترب شركة السيارات الكهربائية العملاقة من تحقيق اختراق من شأنه أن يمكّن الشركة من استخدام تقنيات الصب بالاسطمبات.وتعتمد هذه التقنية على إنشاء الهيكل السفلي المعقد بالكامل تقريبًا للسيارة الكهربائية كوحدة واحدة، بدلاً من ما يقرب من 400 مكون. مطلوبة في السيارة التقليدية.يعد هذا الابتكار أمرًا أساسيًا لاستراتيجية التصنيع "غير المعبأة" للشركة التي كشف عنها "ماسك" في مارس الماضي.وتعد هذه التقنية أساسية لخطته لإنتاج عشرات الملايين من السيارات الكهربائية الأرخص دون التضحية بالأرباح.تغيير طريقة تصنيع السياراتقال رئيس شركة كيرسوفت العالمية الهندسية، تيري ويتشوفسكي، إنه إذا تمكنت تسلا من صب معظم الجزء السفلي من السيارة الكهربائية، فإن ذلك سيغير طريقة تصميم السيارات وتصنيعها.وقال فويتشوفسكي: "إنها أداة داعمة ومحفزة. ولها تأثير كبير على الصناعة، لكنها مهمة صعبة للغاية".وأضاف: "من الصعب جدًا إجراء عمليات الصب، خاصة إذا كانت أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا".وتزعم المصادر أن التصميم وتقنية التصنيع الجديدة تعني أنه من المحتمل أن تقوم تسلا بتطوير سيارة من الألف إلى الياء خلال 18 إلى 24 شهرًا.مما يترك المنافسين في آخر الركب، حيث يستغرق إكمال هذه العملية عادة ما بين ثلاث إلى أربع سنوات.ذكرت ثلاثة من المصادر أن تسلا قد تتوصل إلى قرار بشأن إنتاج المنصة كقطعة واحدة مصبوبة في وقت مبكر من هذا الشهر.ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه حتى لو استمروا في هذا النهج، فقد يخضع المنتج النهائي لتعديلات أثناء مرحلة التحقق من صحة التصميم.وقد ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 1.43٪ في منتصف يوم التداول يوم الخميس.