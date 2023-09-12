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"مرسيدس – بنز" تطرح نموذجًا اختباريًا فخمًا يتفوق على سيارات تسلا (صور)

سيارة مرسيدس
نموذج سيارة مرسيدس السيدان "سي إل إيه"
أ أ
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كشفت صانعة السيارات الألمانية "مرسيدس - بنز" عن سيارة كهربائية بمدى قيادة بالشحنة الواحدة يزيد على نطاق أي موديل من سيارات "تسلا" المتاحة في السوق. اضافة اعلان
وعرضت الشركة النموذج الاختباري الذي يقترب من دخول المرحلة الإنتاجية من سيارتها السيدان "سي إل إيه".


466 ميلاً بالشحنة الواحدة

ويمكن للسيارة الانطلاق أكثر من 750 كيلومترًا (466 ميلاً) بالشحنة الواحدة، وهو ما يزيد على مدى الموديل المحدث من "موديل 3".


مدى قياسي في شحن البطارية

وتعمل السيارة الفخمة بنظام بطارية يمكنه إضافة نطاق قيادة بالشحنة الواحدة يصل إلى 400 كيلومتر خلال 15 دقيقة فقط من الشحن.
وذكر "ماركوس شيفر" كبير مسؤولي التكنولوجيا لدى "مرسيدس" في مقابلة قبل معرض "آي إيه إيه" للسيارات في ميونيخ: إننا ننتقل نحو المستوى التالي، هذه السيارة مهمة للغاية لأسباب تتعلق بالابتكار ولدفع حدود ما يمكننا فعله في سلسلة السيارات، وذلك وفقًا لما نقلته "بلومبرج".


متى يبدأ إنتاج سيارة السيدان "سي إل إيه"

وحسبما نقل موقع "كار آند درايفر" عن ممثلين بالشركة فإن إنتاج تلك السيارة الكهربائية الفخمة الجديدة سيبدأ في أواخر 2024.


مرسيدس تنافس تسلا

ويأتي ذلك في ظل محاولة "مرسيدس - بنز" لمنافسة "تسلا" وزيادة المبيعات في الصين، مع اتجاه العملاء بشكل متزايد نحو العلامات التجارية المحلية مثل "بي واي دي" و"نيو".





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