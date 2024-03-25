سيارة عسكرية وشاحنة وقلاب.. تيسلا سايبرترك في ثوبها الجديد وتصميم مختلف

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بتصميم مختلف وغير مألوف، جذبت تيسلا سايبرترك الأنظار بأدائها الكهربائي القوي.







تيسلا سايبرترك في ثوبها الجديد وتصميم مختلف



سيارة عسكرية وشاحنة وقلاب



وحسب "سعودي شوت"، فإنه الشركة من خلال مجموعة من التصاميم التخيلية قدمت نسخة حديثة لسيارة مدنية مزودة بصندوق قلاب، ونسخة عسكرية مزودة بجنازير وأسلحة.ورغم أن تيسلا تمتلك بالفعل شاحنة النقل، وهي "تيسلا سيمي"، إلا أن مصممي الشركة رسموا تصميمًا مدهشًا باسم “سايبرسيمي”.ووفق الشركة، فإن هذه التصاميم تقدم نظرة مستقبلية قد ترغب شركة تيسلا بالاستفادة منها وتطويرها فعلًا، ومع ذلك، يبقى قرار إنتاج مثل هذه الفئات مرتبطًا بتحقيق الفائدة للشركة.