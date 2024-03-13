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"مانسوري" تطرح حزمة شاملة لسيارة رولز رويس سبكتر الكهربائية

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سيارة رولز رويس سبكتر الكهربائية
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أعلنت شركة مانسوري المشهورة في عالم السيارات المعدلة، عن عزمها إطلاق حزمة شاملة لسيارة رولز رويس سبكتر الكهربائية.
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حزمة شاملة لسيارة رولز رويس سبكتر الكهربائية

وأوضحت حسب "سعودي شوت"، أن الحزمة الكاملة لم يتم الكشف عنها بعد، عدا تسرب تعديلات جنوط السيارة، باسم “مانسوري FD.15″، يبلغ قطر هذه الجنوط 23 بوصة وصممت خصيصًا لـ سبكتر بأسلوب مبسط وأنيق يجذب الانتباه.


وبينت أن السيارة الكهربائية الفاخرة ستكون أطول بفضل البروزات في الأمام والخلف، وستوفر عتبات أبواب رياضية وجناح خلفي ومخارج تهوية، ويبدو أن الشركة ستستعمل طلاء الذهب.


تكلفة سبكتر المعدلة أكثر من مليون دولار

وحسب مراقبين، فإن سياراتها باهظة الثمن للغاية بحيث يمكن أن تصل تكلفة سبكتر المعدلة لأكثر من مليون دولار.

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