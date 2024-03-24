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خطوة مفاجئة من مرسيدس بشأن سياراتها ذات المقود الأيمن

مرسيدس
مرسيدس
أ أ
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في خطوة مفاجئة، قررت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات، استدعاء حوالي 529 ألف سيارة ذات مقود أيمن في أنحاء العالم لعلاج مشكلة في برمجيات التوجيه.اضافة اعلان

نشر إشعار الاستدعاء:

ووفقا لما ذكره متحدث باسم الشركة، تم نشر إشعار الاستدعاء في قاعدة بيانات خاصة بالهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات في ألمانيا (كي بي أيه) وهي الجهة المنظمة، وأكده المتحدث باسم شركة مرسيدس بنز لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

ويشمل قرار الاستدعاء طرازات أيه – كلاس، وبي – كلاس، سي إل أيه، إيه كيو أيه، وإي كيو بي، جي إل أيه، ، وجي إل بي، التي تم تصنيعها بين عامي 2017 و2024.
 ووفقا للهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات في ألمانيا، فمن المحتمل أن تتأثر 22 سيارة فقط في ألمانيا بقرار الاستدعاء.

وقال المتحدث باسم الشركة، إن سبب الاستدعاء هو برمجيات التوجيه التي قد لا تفي بالمواصفات اللازمة في المركبات.

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