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قريبًا.. الكشف عن سيارة إنفينيتي QX80 بمواصفات جديدة

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سيارة إنفينيتي QX80
أ أ
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أعلنت ماركة إنفينيتي للسيارات، أنه سيتم إطلاق سيارتها المرتقبة QX80 الجديدة، والتي ستصبح الطراز الرئيس للعلامة التجارية.اضافة اعلان

موعد الكشف عن سيارة إنفينيتي QX80 الجديدة

وحسب "سعودي شفت"، فقد حددت الشركة موعد الكشف عن السيارات في 20 من مارس خلال المشاركة في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2024.


وعلى الرغم من أن إنفينيتي QX80، تعتبر عالية في الإمكانيات والمواصفات بشكل عام، وواحدة من أعرق و أقدم السيارات المتوفرة حاليًا في سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، إلا أنه حتى بعد تحديثها بتقنيات جديدة في موديل 2022 أصبحت تظهر عليها آثار عمرها وهيكلها القديم الميال للتهالك بالنسبة للسيارات الأكثر شبابًا وحداثة في السوق وهو ما يفقدها الميزات التنافسية.


إعادة تشكيل صورة وهوية  العلامة التجارية

ومن المقرر أن تكون إنفينيتي QX80 الجديدة هي الخطوة الأولى من بين العديد من مركبات إنفينيتي الجيل التالي التي بدورها ستعيد تشكيل صورة وهوية العلامة التجارية، سواء من الناحية المرئية أو من حيث الجودة والأداء.

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