تصميم مفاجأة.. الكشف عن سيارة "نيسان كيكس" الجديدة بمحرك قوي

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كشفت
شركة نيسان، النقاب عن الجيل الجديد كليًا من كيكس، بمحرك قوي وتصميم مفاجأة.
الكشف
عن "نيسان كيكس" الجديدة بمحرك قويوحسب
"سعودي شوت"، فإن السيارة توفر ميزات جديدة وحجم أكبر، وتوفر مساحة أفضل
للركاب والأمتعة.
كما تحتوي على محركات أكثر قوة وخيار الدفع الكلي لأول مرة في عائلة نيسان كيكس.
وتتميز نيسان كيكس 2025 بمحرك بنزين جديد 2.0 لتر 4 سلندر ينتج 139 حصان و190 نيوتن-متر، بفارق 17 حصان و36 نيوتن-متر عن محرك 1.6 لتر السابق.
كيكس
2025 تقدم مظهرًا أكثر أناقة وجديةوتقدم
كيكس 2025 مظهرًا أكثر أناقة وجدية من سابقتها، يستلهم التصميم من شقيقتها نيسان
باثفايندر الخاصة بالسوق الصيني، ويشمل واجهة جريئة ومصابيح عريضة مع أشرطة LED نهارية.
وفي الداخل تتميز لوحة القيادة بتصميم عملي وقمرة قيادة رقمية وعجلة قيادة مميزة، مع شاشات مزدوجة 7 بوصات، وتحصل الفئات الأعلى على شاشات أكبر مقاس 12.3 بوصة.