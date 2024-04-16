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"باسات برو".. فولكس واجن تكشف عن أحدث سياراتها بهيكل سيدان

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سيارة باسات برو
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 كشفت فولكس واجن باسات عن سيارة السيدان الأساسية "باسات برو".

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فولكس واجن تكشف عن أحدث سياراتها بهيكل سيدان

وحسب "سعودي شوت" فقد أعلنت الشركة عن توفر الفئة الأساسية من السيارة محرك 1.5 لتر ينتج 158 حصانًا، ويتوفر محرك 2.0 لتر تيربو بقوة 217 حصانًا للفئات الأعلى.

الواجهة الخلفية تتميز بمصابيح كاملة العرض

وأضافت أن باساب برو، مطروحة بمظهر خارجي أنيق وجنوط 17 أو 18 أو حتى 19 بوصة بحسب الفئة، وتتميز الواجهة الخلفية بمصابيح كاملة العرض.


ولم تكشف الشركة عن داخلية السيارة بعد، ومن المتوقع أن تأتي بتصميم رقمي يوفر نظامًا ترفيهيًا وشاشة مقاس 12.9 بوصة.

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