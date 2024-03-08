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بعد عرضها إلكترونيًا.. كرايسلر تطرح هالوسين لأول مرة للجمهور

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سيارة هالوسين
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بعد أسابيع من تدشينها على الإنترنت، كشفت شركة كرايسلر، أنها قررت ولأول مرة طرح سيارتها الاختبارية هالوسين أمام الجمهور.اضافة اعلان

لأول مرة.. إتاحة سيارة "كرايسلر هالوسين" للجمهور

وحسب "شفت سعودي"، فقد أوضحت كريستين فويل، الرئيس التنفيذي للشركة، أن القرار بمثابة تحول إستراتيجي من السيارة الاختبارية لتبني أحدث التصميمات.
وتتمتع السيارة بتصميم حديث ومعاصر للغاية، مع خطوط منحوتة بعناية تمنح السيارة مظهراً جميلًا حقًا، وحضورًا أنيقًا.
ووفق الشركة، فإن السيارة من المنتظر أن تكون صيحة مختلفة في عالم السيارات بأسلوبها وتقنياتها.


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