الأحدث والأرقى.. فيراري تُدشن “بورتوفينو إم” بمحرك ثماني الأسطوانات

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كشفت فيراري النقاب عن سيارة" بورتوفينو إم"، التي تجسّد أحدث تطويرات منتجاتها من فئة جي تي سبايدر والتي تتسع لأكثر من راكبين.





فيراري تدفع بـ“بورتوفينو إم” إلى السوق



وحسب "شيفت سعودي"، فتعد بورتوفينو إم أول سيارة تقدمها فيراري في أعقاب الإغلاق المؤقت للشركة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ويمتاز التطور الجديد والمذهل لسيارة فيراري بورتوفينو بمستويات رفيعة من الابتكار التقني، والذي يتجلى بإعادة تصميم المحرك وعلبة تروس جديدة كليًا بثماني سرعات، ونظام مانيتينو المزود بخمسة أوضاع قيادة مع نمط مخصص للسباقات.





سيارة جديدة بأحدث التصاميم وأرقى مستويات الإتقان



محرك ثماني الأسطوانات بسعة 3855 سم



وتتميز السيارة الجديدة بأحدث التصاميم وأرقى مستويات الإتقان الهندسي من علامة الحصان الجامح، ما يجعلها التطوير الأمثل لسيارات فيراري بورتوفينو.ويسهم التصميم المدمج لسيارة بورتوفينو إم في جعلها الخيار الأمثل لجميع المناسبات، حيث يتيح تنوع استخداماتها ومستويات الراحة الرفيعة التي تقدمها.كما تم تزويد سيارة فيراري بورتوفينو إم بمحرك ثماني الأسطوانات بسعة 3855 سم مكعّب ومجهّز بشاحن توربو مع أعمدة كامات جديدة لزيادة نسب رفع الصمامات ومعدلات تعبئة حُجرة الاحتراق.