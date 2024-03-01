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الأحدث والأرقى.. فيراري تُدشن “بورتوفينو إم” بمحرك ثماني الأسطوانات

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فيراري تُدشن “بورتوفينو إم”
أ أ
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كشفت فيراري النقاب عن سيارة" بورتوفينو إم"، التي تجسّد أحدث تطويرات منتجاتها من فئة جي تي سبايدر والتي تتسع لأكثر من راكبين.اضافة اعلان

فيراري تدفع بـ“بورتوفينو إم” إلى السوق

وحسب "شيفت سعودي"، فتعد بورتوفينو إم أول سيارة تقدمها فيراري في أعقاب الإغلاق المؤقت للشركة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ويمتاز التطور الجديد والمذهل لسيارة فيراري بورتوفينو بمستويات رفيعة من الابتكار التقني، والذي يتجلى بإعادة تصميم المحرك وعلبة تروس جديدة كليًا بثماني سرعات، ونظام مانيتينو المزود بخمسة أوضاع قيادة مع نمط مخصص للسباقات.

سيارة جديدة  بأحدث التصاميم وأرقى مستويات الإتقان

وتتميز السيارة الجديدة بأحدث التصاميم وأرقى مستويات الإتقان الهندسي من علامة الحصان الجامح، ما يجعلها التطوير الأمثل لسيارات فيراري بورتوفينو.
ويسهم التصميم المدمج لسيارة بورتوفينو إم في جعلها الخيار الأمثل لجميع المناسبات، حيث يتيح تنوع استخداماتها ومستويات الراحة الرفيعة التي تقدمها.

محرك ثماني الأسطوانات بسعة 3855 سم

كما تم تزويد سيارة فيراري بورتوفينو إم بمحرك ثماني الأسطوانات بسعة 3855 سم مكعّب ومجهّز بشاحن توربو مع أعمدة كامات جديدة لزيادة نسب رفع الصمامات ومعدلات تعبئة حُجرة الاحتراق.




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