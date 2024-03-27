بتكلفة بسيطة.. سيتروين تعلن إطلاق سيارة كروس أوفر كوبيه

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كشفت شركة سيتروين الفرنسية، عملاق السيارات بالعالم، عن إطلاق سيارة كروس أوفر كوبيه.





سيتروين تعلن إطلاق سيارة كروس أوفر كوبيه



خلوص أرضي مرتفع وكسوة بلاستيكية



وحسب "سعودي شوت"، فإن سيتروين التي تشتهر بسياراتها الصغيرة والفاخرة، تخطط لتوسيع تواجدها العالمي مع سيارة كروس أوفر كوبيه ميسورة التكلفة باسم سيتروين بازالت.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بازالت في 27 مارس الجاري، بمحرك 1.2 لتر مماثل لشقيقتها سيتروين C3.كما تتميز السيارة الجديدة بخط سقف منحدر، وجناح مدمج بالباب الخلفي، ومصابيح LED خلفية أنيقة.فيما توفر السيارة قدرات كروس أوفر من خلال الخلوص الأرضي المرتفع والكسوة البلاستيكية للحماية.ومن المحتمل أن تأتي الداخلية بتصميم أنيق مع المزيد من التقنيات العصرية لتفادي الانتقادات في أسواق الشركة الحالية.