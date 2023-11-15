استدعاء 449 مركبة بي إم دبليو بسبب مشكلة خطيرة

أ أ

أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 449 مركبة بي "إم دبليو" - سيريز 7، موديل 2023، بسبب مشكلة فنية قد تسبب في وقوع حادث.

وعزت الوزارة، قرار الاستدعاء إلى خلل في مسّاحات الزجاج الأمامي، قد يؤدي إلى انفصالها مما يعيق الرؤية أثناء القيادة في ظروف معينة، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث. اضافة اعلان

وخلال اليومين الماضيين، أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 44 مركبة بورش تايكان" موديل 2013، بسبب خلل قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وأرجعت قرار الاستدعاء إلى وجود خلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي للمركبة، مما قد يؤدي إلى تسرب السوائل، مما يتسبب بحدوث قصور كهربائي وخطر نشوب حريق.

وقررت وزارة التجارة، استدعاء 16 ألفًا و190 مركبة من نوع شيري تيجو 2 برو، وتيجو 7 برو، وأريزو 586، موديل 23.

وعزت ذلك إلى احتمالية ذوبان الضفيرة الكهربائية الخاصة بوحدة التحكم للثبات الإلكتروني، "قد يؤدي إلى تعطله وإمكانية نشوب حريق".