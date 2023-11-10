"التجارة" تعلن استدعاء 1619 مركبة فورد لخلل يُعرّض قائدها للخطر

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أعلنت وزارة التجارة، عبر الحساب الرسمي على منصة إكس، عن استدعاء 1619
مركبة فورد "Bronco" موديلات
" 2021 - 2023 ".
وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود لخلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد
الأمامية، قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع
حادث.
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خلل في شدادات أحزمة المقاعد الأمامية
وطالبت التجارة من مالكي هذه الفئة من المركبات إلى التحقق من شمول رقم
هيكل المركبة من خلال الموقع الإلكتروني Recalls.sa،
والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
التحقق من شمول رقم هيكل المركبة
قررت وزارة التجارة استدعاء 2280 مكيف سبليت "fuji Electric"
إنتاج 2021 لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية كفاءة الطاقة.
استدعاء 2280 مكيف سبليت
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس" حيث أعلنت عن استدعاء
مكيفات "fuji Electric" سعة التبريد
19600 وحدة وموديل RSA18FUTA-S.
استدعاء مكيفات "fuji Electric"
وأكدت الوزارة على أن المكيفات غير مطابقة للمواصفة السعودية لكفاءة الطاقة، وأنها سوف تتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف والمشمول واستيراد مبلغ الشراء نقداً.