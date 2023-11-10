"التجارة" تعلن استدعاء 1619 مركبة فورد لخلل يُعرّض قائدها للخطر

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أعلنت وزارة التجارة، عبر الحساب الرسمي على منصة إكس، عن استدعاء 1619 مركبة فورد "Bronco" موديلات " 2021 - 2023 ".



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خلل في شدادات أحزمة المقاعد الأمامية





التحقق من شمول رقم هيكل المركبة





استدعاء 2280 مكيف سبليت





استدعاء مكيفات "fuji Electric"



وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود لخلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية، قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.وطالبت التجارة من مالكي هذه الفئة من المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الموقع الإلكتروني Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.قررت وزارة التجارة استدعاء 2280 مكيف سبليت "fuji Electric" إنتاج 2021 لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية كفاءة الطاقة.جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس" حيث أعلنت عن استدعاء مكيفات "fuji Electric" سعة التبريد 19600 وحدة وموديل RSA18FUTA-S.وأكدت الوزارة على أن المكيفات غير مطابقة للمواصفة السعودية لكفاءة الطاقة، وأنها سوف تتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف والمشمول واستيراد مبلغ الشراء نقداً.