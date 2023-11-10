الجمعة، 26 ربيع الثاني 1445 ، 10 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"التجارة" تعلن استدعاء 1619 مركبة فورد لخلل يُعرّض قائدها للخطر

سيارات فورد
سيارات فورد
أ أ

أعلنت وزارة التجارة، عبر الحساب الرسمي على منصة إكس، عن استدعاء 1619 مركبة فورد "Bronco" موديلات " 2021 - 2023 ".

اضافة اعلان
خلل في شدادات أحزمة المقاعد الأمامية

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود لخلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية، قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.


التحقق من شمول رقم هيكل المركبة

وطالبت التجارة من مالكي هذه الفئة من المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الموقع الإلكتروني Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.


استدعاء 2280 مكيف سبليت

قررت وزارة التجارة استدعاء 2280 مكيف سبليت "fuji Electric" إنتاج 2021 لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية كفاءة الطاقة.


استدعاء مكيفات "fuji Electric"

جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس" حيث أعلنت عن استدعاء مكيفات "fuji Electric" سعة التبريد 19600 وحدة وموديل RSA18FUTA-S.
وأكدت الوزارة على أن المكيفات غير مطابقة للمواصفة السعودية لكفاءة الطاقة، وأنها سوف تتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف والمشمول واستيراد مبلغ الشراء نقداً.

اقرأ أيضا

لا روز نوار
10:40 ص الجمعة، 10 نوفمبر 2023

تحتوي على تحفة فريدة.. رولز رويس تكشف عن أغلى سيارة بالطلب في العالم (صور)

فورد Bronco
12:53 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

بسبب خلل خطير.. استدعاء أكثر من 1600 مركبة فورد "Bronco"

قيادة السيارة
5:53 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

عواقب وخيمة لقيادة السيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر

زر بلاستيكي على حزام الأمان
12:54 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

لماذا يوجد زر بلاستيكي على حزام الأمان في السيارات؟

اقرأ أيضا

8 أسئلة وإجاباتها.. كيف تعرف السيارة الأفضل لاحتياجاتك؟

منها شامبو الشعر.. كيف تغسل سيارتك بمواد تنظيف منزلية؟

عاجل.. كيف تكتشف أن سيارتك تتجسس عليك؟ 7 نصائح لحماية خصوصيتك

4 طرق لمنع ارتفاع درجة حرارة سيارتك

لا توجد بينهم دولة عربية.. تعرف على أكبر 10 دول منتجة للسيارات

كلمات البحث

اقرأ أيضا

النوم أثناء القيادة
10:24 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

6 نصائح تبقيك مستيقظًا أثناء القيادة

السيارة والأمطار
9:44 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مع اقتراب الشتاء.. نصائح مهمة لحماية السيارة من الأمطار والبرد

أمانة مكة
1:26 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أمانة مكة المكرمة تطبق جدول الجزاءات المحدث على أنشطة الصحة

أغلى سيارة
1:11 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تعرف على ثمن ومواصفات أغلى سيارة في التاريخ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدعم السكني سكني
6:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني

gufch
5:59 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

رئيس وزراء إثيوبيا: رؤية المملكة 2030 تسهم في تطوير التناغم الاقتصادي مع إفريقيا

2023-11-10_16-54-06
5:28 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

في مؤتمر باريس.. المملكة دعمت اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من 5 مليارات دولار

حساب مواطن
5:23 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد تعديل الحد المانع.. أقصى دخل للأسرة لاستحقاق حساب المواطن

ولي العهد
4:27 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية الإفريقية

حساب المواطن
4:12 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم للمواطنين المقيمين بدول خليجية