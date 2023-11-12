عاجل.. وزارة التجارة تحذر أصحاب هذه المركبات من حوادث محتملة

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أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 44 مركبة بورش "تايكان" موديل 2013، بسبب خلل قد يؤدي إلى نشوب حريق.





خلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي اضافة اعلان





نعلن عن ⁧

🚘 بورش TAYCAN" PORSCHE"

🗓 2023

🔻 لخلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي للمركبة، قد يؤدي إلى تسرب السوائل مما يتسبب بحدوث قصور كهربائي وخطر نشوب حريق.https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/AZIWurSDFJ لسلامتكم ..نعلن عن ⁧ #استدعاء 44 مركبة🚘 بورش TAYCAN" PORSCHE"🗓 2023🔻 لخلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي للمركبة، قد يؤدي إلى تسرب السوائل مما يتسبب بحدوث قصور كهربائي وخطر نشوب حريق. #سلمني_واسلم November 12, 2023

وأرجعت الوزارة، قرار الاستدعاء إلى وجود خلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي للمركبة، مما قد يؤدي إلى تسرب السوائل، مما يتسبب بحدوث قصور كهربائي وخطر نشوب حريق.وطلبت الوزارة من ملاك المركبات التواصل مع شركة ساماكو للسيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.