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عاجل.. وزارة التجارة تحذر أصحاب هذه المركبات من حوادث محتملة

بورش تايكان
بورش تايكان
أ أ

أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 44 مركبة بورش "تايكان" موديل 2013، بسبب خلل قد يؤدي إلى نشوب حريق. 

خلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي اضافة اعلان

وأرجعت الوزارة، قرار الاستدعاء إلى وجود خلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي للمركبة، مما قد يؤدي إلى تسرب السوائل، مما يتسبب بحدوث قصور كهربائي وخطر نشوب حريق.
وطلبت الوزارة من ملاك المركبات التواصل مع شركة ساماكو للسيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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