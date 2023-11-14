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تحذير لأصحاب هذه المركبات من خطر نشوب حريق

سيارة شيري تيجو 2
شيري تيجو 2 برو
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قررت وزارة التجارة، استدعاء 16 ألفًا و190 مركبة من نوع شيري تيجو 2 برو، وتيجو 7 برو، وأريزو 586، موديل 23.
وعزت ذلك إلى احتمالية ذوبان الضفيرة الكهربائية الخاصة بوحدة التحكم للثبات الإلكتروني، "قد يؤدي إلى تعطله وإمكانية نشوب حريق".اضافة اعلان


وكانت وزارة التجارة أعلنت أمس الأول استدعاء 44 مركبة بورش تايكان" موديل 2013، بسبب خلل قد يؤدي إلى نشوب حريق. 
وأرجعت الوزارة، قرار الاستدعاء إلى وجود خلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي للمركبة، مما قد يؤدي إلى تسرب السوائل، مما يتسبب بحدوث قصور كهربائي وخطر نشوب حريق.


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