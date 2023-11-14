تحذير لأصحاب هذه المركبات من خطر نشوب حريق

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قررت وزارة التجارة، استدعاء 16 ألفًا و190 مركبة من نوع شيري تيجو 2 برو، وتيجو 7 برو، وأريزو 586، موديل 23.

وعزت ذلك إلى احتمالية ذوبان الضفيرة الكهربائية الخاصة بوحدة التحكم للثبات الإلكتروني، "قد يؤدي إلى تعطله وإمكانية نشوب حريق". اضافة اعلان





نعلن عن ⁧

🚘 شيري "Arrizo 5&6 / Tiggo 7Pro / Tiggo 2Pro"

🗓 2023

🔻 لاحتمالية ذوبان الضفيرة الكهربائية الخاصة بوحدة التحكم للثبات الإلكتروني، قد يؤدي إلى تعطله وإمكانية نشوب حريق.https://t.co/2sULP2qGsH 🔗 pic.twitter.com/i0gC9T4hRK لسلامتكم ..نعلن عن ⁧ #استدعاء 16,190 مركبة🚘 شيري "Arrizo 5&6 / Tiggo 7Pro / Tiggo 2Pro"🗓 2023🔻 لاحتمالية ذوبان الضفيرة الكهربائية الخاصة بوحدة التحكم للثبات الإلكتروني، قد يؤدي إلى تعطله وإمكانية نشوب حريق. #سلمني_واسلم November 14, 2023

وكانت وزارة التجارة أعلنت أمس الأول استدعاء 44 مركبة بورش تايكان" موديل 2013، بسبب خلل قد يؤدي إلى نشوب حريق.وأرجعت الوزارة، قرار الاستدعاء إلى وجود خلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي للمركبة، مما قد يؤدي إلى تسرب السوائل، مما يتسبب بحدوث قصور كهربائي وخطر نشوب حريق.