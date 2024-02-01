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لأول مرة بدولة عربية.. كادر طبي يجري عملية بدون جراحة أو تخدير

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المريض
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في واقعة هي الأولى من نوعها  في تونس، أقدم فريق طبي على إجراء عملية بدون جراحة أو تخدير.

عملية بدون جراحة أو تخدير في تونس:اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "أصوات مغاربية"، فقد أجرى فريق طبي، عمليات جراحية وُصفت بـ"الدقيقة" لإزالة ما يعرف بـ"دوالي الساقين"، دون جراحة أو تخدير.

وأوضحت أن هذه العمليات أجريت  لثمانية أشخاص، والتي كللت جميعها بالنجاح التام، حيث تم خلالها لأول مرة في تونس اعتماد تقنية جديدة دون جراحة أو تخدير مسبق وهي تقنية قسطرة دوالي الساقين والتي تسمى بالتقنية الميكانيكية.

وتابعت أن ذلك تم مع إضافة دواء ملصق للأوعية الدموية المريضة من دون إزالتها مثلما كان يجرى في العمليات الجراحية السابقة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الدكتور العميد طبيب سامي الكوكي، أن هذه التقنية الجديدة تمثل عنوانا إضافيا للنجاحات الطبية والصحية التونسية عالميا، باعتبار ما لها من منافع صحية عديدة على المريض.
كما نوّه أن 15 بالمائة من التونسيين النشيطين يعانون بدرجات ومستويات متفاوتة من مرض دوالي الساقين لاسيما منهم من يعتمدون في عملهم على الوقوف أو السياقة لمسافات طويلة.

ويأتي هذا الإعلان، بعد سلسلة من الإنجازات الطبية التي كشفت عنها وزارة الصحة التونسية خلال الفترة الأخيرة.

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