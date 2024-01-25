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أسباب الإصابة بالتهاب المثانة.. ماذا عن المتزوجين؟

التهاب المثانة
التهاب المثانة
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يحدث التهاب المثانة بسبب العدوى البكتيرية، حيث تصل البكتيريا من خارج الجسم إلى المثانة.

وتعالج  مثل هذه الحالات بالمضادات الحيوية المناسبة، ولكن في حالات أخرى قد يحدث التهاب المثانة بسبب دواء أو مرض أو عوامل أخرى.اضافة اعلان

أسباب التهابات المثانة غير البكتيرية: 


وبحسب ما ذكره موضع "ويب طب"، فإن التهابات المثانة البكتيرية هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المثانة، إلا أنّه توجد بعض العوامل التي تُسبب التهاب المثانة أيضًا ولا علاقة بها بالميكروبات، مثل:
1-حدوث التهاب المثانة كأحد المضاعفات الناجمة عن بعض الأمراض المزمنة، مثل:
-السكري.
- حصى الكلى.
- تضخم البروستاتا.
- مشكلات الحبل الشوكي.

2- بعض الأدوية، مثل أدوية العلاج الكيماويّ.

3- العلاج الإشعاعي لمنطقة الحوض، حيث يمكن أن تُسبب التهابات في نسيج المثانة.

4- القسطرة البولية لا تزيد فرصة الالتهابات البكتيرية فقط، وإنما الالتهابات الناجمة عن تضرر نسيج المثانة.

5- بعض الأشخاص يكونون أكثر حساسية لمنتجات العناية الشخصية؛ مثل المعطرات.


عوامل تزيد فرصة التهاب المثانة البكتيري:


توجد بعض العوامل التي تزيد فرصة وصول البكتيريا إلى مجرى البول، وبالتالي تزيد فرصة الإصابة بالتهاب المثانة، مثل:

1-النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة البكتيري بسبب:
-مجرى البول لديهنّ أقرب على فتحة الشرج مقارنة بالرجال.
- مجرى البول لدى النساء أقصر.

2- الأشخاص المتزوجون أكثر عرضة لالتهاب المثانة البكتيري لأنّهم يمارسون العلاقة الزوجية؛ إذ تزيد العلاقة الزوجية فرصة دخول البكتيريا إلى مجرى البول.
3- النساء اللاتي يستخدمن الحجاب المهبلي لمنع الحمل أكثر عرضة أيضًا.
4- النساء اللاتي يستخدمن السدادات القطنية أثناء الدورة الشهرية.
5- الأشخاص الذين تم تركيب القسطرة البولية لهم.
6- الأشخاص الذين يسمحون المنطقة الحساسة بعد مسح منطقة الشرج عند الذهاب إلى المرحاض.

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