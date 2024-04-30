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الأحدث في مجال جراحة الروبوت..فهد الطبية تطبق تقنية الجراحة الفراغية للدماغ لمرضى الصرع

مدينة الملك فهد الطبية
أرشيفية
أ أ
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في جراحة تعد هي الأحداث بمجال جراحة الروبوت للعلوم العصبية، تمكن فريق طبي من المركز الوطني للعلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، من تطبيق جراحة الفراغ الكهربائي للدماغ.اضافة اعلان
وتقييم بؤر الصرع من خلال زراعة الأقطاب الكهربائية، حيث تعد الأحدث في مجال جراحة الروبوت للعلوم العصبية.

مدينة الملك فهد الطبية:

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية، في بيان لها، أن هذه التقنية تسهم في التحديد الدقيق للبؤر الصرعية، تسهيلاً لعملية استئصالها ومعالجتها، بالإضافة إلى تقليل مدة العملية بشكل كبير وتقليل نسبة الخطورة مقارنة بالطرق الجراحية التقليدية.
واستخدامات التقنية تكون في قياس النشاط الكهربائي في الدماغ لحالات الصرع - مشاع إبداعياستخدامات التقنية تكون في قياس النشاط الكهربائي في الدماغ لحالات الصرع - مشاع إبداعي

مرض الرعاش:

وأضافت المدينة، أن استخدامات التقنية تكون في قياس النشاط الكهربائي في الدماغ لحالات الصرع، والتحفيز الكهربائي لعلاجها، والاضطرابات الحركية مثل مرض الرعاش.
وأكدت أن وجود الكوادر الوطنية المتخصصة في العلوم العصبية المدربة على مستوى عالي على استخدام اليد الروبوتية، يمكنهم من إجراء عمليات الكي وأخذ عينات الدماغ ويسهل عمليات المناظير في جراحة المخ والأعصاب للوصول لأفضل جودة في خدمات الرعاية الصحية.

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